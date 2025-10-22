«Πράσινο φως» των ΗΠΑ στην Ουκρανία να χτυπήσει με δυτικούς πυραύλους μέσα στη Ρωσία

Η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να άρει ένα βασικό περιορισμό που είχε θέσει στην Ουκρανία για τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς δυτικής προέλευσης, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το Κίεβο θα είναι σε θέση να χτυπά στόχους μέσα στη ρωσική επικράτεια και σε βάθος δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Φαίνεται ότι το Κίεβο έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες αυτού του τύπου, οι οποίες αναμένεται να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία.

Χθες Τρίτη η Ουκρανία χρησιμοποίησε πύραυλο Storm Shadow (είναι οι γνωστοί γαλλικοί SCALP) για να χτυπήσει ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ το οποίο παράγει εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων.

Το χτύπημα «ήταν επιτυχημένο» καθώς κατάφερε «να διαπεράσει τη ρωσική αεράμυνα», ανέφερε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Η WSJ αναφέρει ότι η απροειδοποίητη κίνηση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τον πύραυλο μέσα στη Ρωσία έρχεται μετά την πρόσφατη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την υποστήριξη τέτοιων επιθέσεων από τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στον ανώτατο Αμερικανό στρατηγό στην Ευρώπη, στρατηγό Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ο οποίος έχει υψηλή θέση και στο ΝΑΤΟ. Αλλά εντάσσεται και στην πολιτική πιέσεων του Τραμπ κατά του Κρεμλίνου.

Είναι δε σημαντικό ότι η απόφαση να αρθεί ο περιορισμός για τους Storm Shadow ελήφθη πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.

Ο Ζελένσκι ζητούσε πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι έχουν σημαντικό βεληνεκές και θα μπορούσαν θεωρητικά να χτυπήσουν στόχους στη Μόσχα και ακόμη βορειότερα. Αλλά ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα, επισημαίνοντας ότι Ρωσία και Ουκρανία πρέπει να τερματίσουν τον αιματηρό πόλεμο.

Οι ΗΠΑ μπορούν να περιορίσουν τη χρήση των πυραύλων Storm Shadow (που είναι γαλλοβρετανικής παραγωγής) γιατί οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν δεδομένα στοχοποίησης από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε προς το τέλος της θητείας του τη χρήση από την Ουκρανία των Storm Shadow και αμερικανικών πυραύλων Atacms εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας.

Ωστόσο, μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ, το Πεντάγωνο θέσπισε μια διαδικασία επανεξέτασης για την έγκριση διασυνοριακών επιθέσεων με χρήση αμερικανικών πυραύλων ή πυραύλων άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Storm Shadow, που βασίζονται σε αμερικανικά δεδομένα για τον εντοπισμό των στόχων.

Σύμφωνα με τον μηχανισμό αυτό, ο υπουργός Άμυνας είχε τον τελικό λόγο για το αν η Ουκρανία μπορούσε να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μακράς εμβέλειας για να επιτεθεί στη Ρωσία. Μέχρι πρόσφατα, πριν η αρμοδιότητα περάσει στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση, δεν εγκρίνονταν επιθέσεις.