Πάτρα: Λήξη της επιχείρησης για τον 77χρονο με το μαχαίρι

ΝΕΟΤΕΡΟ: Το περιστατικό έληξε χωρίς απρόοπτα, καθώς ο ηλικιωμένος παραλήφθηκε με ασφάλεια από τις αρχές και διακομίστηκε στο ΠΓΝΠ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενος από περιπολικά, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Πρώτη Ενημέρωση: Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην Πάτρα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στην οδό Υπάτης και Αιγαίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 77χρονος άνδρας έχει βγει στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του, κρατώντας κουζινομάχαιρο, ενώ φέρεται να βρίσκεται σε έντονα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., διαπραγματευτές και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ηλικιωμένου και των περιοίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο σπίτι βρίσκεται και η σύζυγός του, την οποία οι αρχές προσπαθούν να κρατήσουν σε ασφαλή απόσταση.