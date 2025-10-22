Γκάζι: Θάνατος 16χρονης έξω από club μετά από κατανάλωση αλκοόλ- Τρεις ακόμη κλήσεις για μέθη στο ίδιο σημείο

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου στο Γκάζι. Ένα 16χρονο κορίτσι άφησε την τελευταία του πνοή έξω από νυχτερινό μαγαζί, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ.

Η ανήλικη, που είχε βγει για διασκέδαση με φίλους σε μαγαζί της οδού Δεκελέων, ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία γύρω στις 2:00 τη νύχτα. Βγήκε έξω για να πάρει αέρα, αλλά κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν γρήγορα και προσπάθησαν απεγνωσμένα να τη σώσουν, κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, οι προσπάθειες δεν απέδωσαν και η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Πηγή από το ΕΚΑΒ αναφέρει στο iatropedia.gr τα εξής: «1.50 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ ξημερώματα Κυριακής για ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18 στο Γκάζι.

Έξω από club μας είπαν. Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα σε 7 λεπτά. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το κορίτσι δεν είχε αναπνοή και σφυγμό. Ξεκίνησαν άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) η οποία συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι τον Ευαγγελισμό. Δυστυχώς τελικά το κορίτσι δεν τα κατάφερε».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε στο τα εξής: «Οι διασώστες του ΕΚΑΒ την βρήκαν πεσμένη στο έδαφος έξω από το club. Δεν γνωρίζουν σίγουρα αν βγήκε έξω από το συγκεκριμένο κλαμπ ή μεταφέρθηκε εκεί από αλλού. Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», πάντως διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στις 2.32.

Ήταν απλοϊκή και άσφυγμη (σ.σ. χωρίς αναπνοή και σφυγμό). Έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς, η οποία απέβη άκαρπη. Είναι πιθανή η χρήση ουσιών, πέραν του αλκοόλ και γι’ αυτό θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις».

Παράλληλα το ίδιο βράδυ το ΕΚΑΒ παρέλαβε τουλάχιστον τρία άτομα σε κατάσταση μέθης στην ευρύτερη περιοχή. Τα άτομα ήταν ενήλικα και σε σαφώς καλύτερη κατάσταση από την 16χρονη.

Ο πατέρας της 16χρονης έκανε γνωστό το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και άμεσα κινήθηκε η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά, η 16χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ μέσα στο μαγαζί και έχουν ήδη κατασχεθεί ποτά και μπουκάλια.

Οι αστυνομικές αρχές κίνησαν αμέσως όλες τις διαδικασίες προκειμένου να διερευνηθούν όλοι οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία επήλθε ο θάνατος της ανήλικης.

Παράλληλα έχει διαταχθεί νεκροψία νεκροτομή στο κορίτσι προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.