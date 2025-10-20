«Κινητό και οδήγηση, δεν πάνε μαζί»: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για την οδική ασφάλεια

Με ακόμη ένα βίντεο στα social media η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει πως «κινητό και οδήγηση, δεν πάνε μαζί».

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, εμφανίζεται αρχικά ένας άνδρας σε ένα όχημα που βρίσκεται στον αέρα, και ξαφνικά του πέφτει από την τσέπη το κινητό του. Τότε, εμφανίζεται η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, και πιάνει το κινητό, και λέει, «δεν έχει σημασία το όχημα, έχουμε πει, κινητό και οδήγηση, δεν πάνε μαζί».