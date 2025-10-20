Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

«Κινητό και οδήγηση, δεν πάνε μαζί»: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για την οδική ασφάλεια

«Κινητό και οδήγηση, δεν πάνε μαζί»: Το ...

Ένα βίντεο στα social media από την Ελληνική Αστυνομία

Με ακόμη ένα βίντεο στα social media η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει πως «κινητό και οδήγηση, δεν πάνε μαζί».

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, εμφανίζεται αρχικά ένας άνδρας σε ένα όχημα που βρίσκεται στον αέρα, και ξαφνικά του πέφτει από την τσέπη το κινητό του. Τότε, εμφανίζεται η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, και πιάνει το κινητό, και λέει, «δεν έχει σημασία το όχημα, έχουμε πει, κινητό και οδήγηση, δεν πάνε μαζί».

Ειδήσεις Τώρα

Παράξενα ονόματα, όμορφα τοπία: Οι πιο... αστείες παραλίες της Ελλάδας

Τελικά, πόσο επικίνδυνες είναι οι οθόνες για τα παιδιά;

Οι πέντε τύποι φίλων που όλοι χρειάζονται στη ζωή τους

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αστυνομία Κινητά Τηλέφωνα οδήγηση

Ειδήσεις