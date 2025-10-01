Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για τις απάτες κατά ηλικιωμένων - Η κυρία Χρυσούλα και η… μοιχεία

Στο νέο βίντεο της ΕΛΑΣ στο Χ με θέμα τις απάτες σε βάρος των ηλικιωμένων, που δημοσιεύτηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, η κ. Χρυσούλα συνομιλεί με έναν απατεώνα που προσπαθεί να την πείσει πως υπάρχει διαρροή στο ρεύμα στο σπίτι της.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να ενημερώσουν τους δικούς τους ανθρώπους για τις τηλεφωνικές απάτες.

Ακολουθεί ολόκληρο το βίντεο της ΕΛΑΣ

Στο εν λόγω βίντεο η κ. Χρυσούλα συνομίλησε με έναν απατεώνα που προσπάθησε να την πείσει πως υπάρχει διαρροή στο ρεύμα στο σπίτι της. Συγκεκριμένα, η κ. Χρυσούλα κάνοντας πως δεν ακούει σε ερωτήσεις που της τέθηκαν για τα προσωπικά της στοιχεία, απάντησε έξυπνα «μοιχεία; εγώ ποτέ» ή «μένω στο σπίτι μου, δίπλα στης Λενιώς».