Λάρισα: Νεκρός 58χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο

Ο άντρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας όπου και κατέληξε

Ένας άντρας 58 ετών έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης 22/10 όταν καταπλακώθηκε από δέντρο σε ορεινό χωριό της Ελασσόνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr ο άντρας φέρεται να καταπλακώθηκε από το δέντρο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο άντρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας γύρω στις 12 το μεσημέρι, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε.
 

