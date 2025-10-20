Back to Top
Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σε πτώση από κούνια

Οι Αρχές και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του βρέφους

Σοβαρό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) στη Λάρισα, όταν ένα βρέφος ηλικίας 10 μηνών έπεσε από το κρεβατάκι του και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Πληροφορίες του onlarissa αναφέρουν ότι οι γιατροί του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου εξέτασαν επισταμένως το παιδί και αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να τύχει πιο εξειδικευμένης ιατρικής παρακολούθησης και περαιτέρω εξετάσεων.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και αμέσως οι γιατροί το ανέλαβαν προκειμένου να υποβληθεί σε επείγουσα επέμβαση. Το βρέφος προέρχεται από οικογένεια Ρομά.

Οι Αρχές και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του βρέφους, ενώ οι εξετάσεις αναμένεται να δώσουν πλήρη εικόνα για το εύρος των τραυμάτων.

#tags Λάρισα Τραυματισμός Βρέφος

