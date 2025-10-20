Amazon: Πώς ένα κοινό σφάλμα «παρέλυσε» το διαδίκτυο παγκοσμίως

Το μπλακ άουτ της Δευτέρας “παρέλυσε” το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Ειδικοί χαρακτηρίζουν την εν λόγω συνθήκη “από τις πιο συνηθισμένες”, αλλά και από “τις πιο καταστροφικές”.

Ένα μικρό σφάλμα στο DNS (το σύστημα του διαδικτύου που μεταφράζει τα ονόματα ιστοσελίδων) ήταν αρκετό για να καταστρέψει τη σύνδεση σε αρκετές δημοφιλείς πλατφόρμες, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις τράπεζες, μέχρι και τα διαδικτυακά παιχνίδια.

Η AWS (Amazon Web Services) -ο αμερικανικός κολοσσός που θεωρείται η ραχοκοκαλιά του διαδικτύου παρέχοντας μεταξύ άλλων κρίσιμες υπηρεσίες σε κυβερνήσεις, έχασε την “πυξίδα” του, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να κατευθύνει την κίνηση προς όλες αυτές τις πλατφόρμες με τις οποίες συνεργάζεται.

Με την τεράστια επιρροή και τη σημαντική παρουσία της σε όλο τον κόσμο, η AWS εξυπηρετεί σχεδόν το ένα τρίτο του διαδικτύου, παρέχοντας αποθήκευση, υπολογιστική ισχύ και σύνδεση σε μια τεράστια γκάμα υπηρεσιών και επιχειρήσεων. Ωστόσο, αυτός ο ατελείωτος κόσμος που εξαρτάται από την AWS αποδεικνύει πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η “κυριαρχία” ενός μόνο παρόχου.

Αν και το σφάλμα DNS είναι συνηθισμένο και συνήθως αθώο, οι συνέπειες σήμερα υπήρξαν σοβαρές. Μετά την αποτυχία του συστήματος να εντοπίσει σωστά τους προορισμούς της κίνησης, βασικές πλατφόρμες όπως το Snapchat ή το Canva έμειναν ανέπαφες αλλά αόρατες για την AWS.

Τα πρώτα σημάδια βλάβης εντοπίστηκαν γύρω στις 8 το πρωί (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), με τις αναφορές να αυξάνονται κατακόρυφα μέσα σε λίγα λεπτά. Το Downdetector δήλωσε στο BBC ότι μόνο σήμερα το πρωί έλαβε περισσότερες από 4 εκατομμύρια αναφορές προβλημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο – υπερδιπλάσιες από τις 1,8 εκατομμύρια αναφορές που λαμβάνει συνήθως σε μια εργάσιμη ημέρα.

Πώς έγινε η βλάβη

Όπως μεταδίδει το BBC, ένα σφάλμα στο Domain Name System (DNS) ήταν εκείνο που προκάλεσε το χάος. Τι σημαίνει όμως πρακτικά αυτό;

Κάθε φορά που κάποιος χρήστης ανοίγει μια εφαρμογή ή κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο, η συσκευή του ουσιαστικά στέλνει ένα αίτημα για να συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το DNS λειτουργεί ως «χάρτης» για όλες αυτές τις διευθύνσεις, αλλά σήμερα η AWS έχασε τον «προσανατολισμό» της.

Το αποτέλεσμα ήταν πλατφόρμες, όπως οι Snapchat, Canva και HMRC, να παραμένουν διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, αλλά το σύστημα να μην είναι σε θέση να εντοπίζει τις υποδομές όπου ήταν αποθηκευμένες για να κατευθύνει σωστά τη διαδικτυακή κίνηση.

Γιατί ήταν τόσο σημαντικό;

Το λάθος αυτό επηρεάζει εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Από την πλευρά των τεχνολόγων, το σφάλμα DNS θεωρείται σχεδόν συνώνυμο με τη φράση “πάντα είναι το DNS”. Αυτός ο τύπος λάθους μπορεί να προκαλέσει χάος σε δευτερόλεπτα και, όπως αποδείχθηκε, τα αποτελέσματα είναι ορατά σε όλους.

Παρά την απλότητα του ζητήματος, η επίδρασή του αποδεικνύει την επικίνδυνη εξάρτηση των επιχειρήσεων από έναν μόνο πάροχο.

Η AWS παραμένει κυρίαρχη στο πεδίο των παρόχων υπηρεσιών cloud, αλλά η στήριξη εκατομμυρίων επιχειρήσεων σε μία μόνο εταιρεία ενέχει ρίσκο. Μικρότεροι ανταγωνιστές, όπως η Microsoft με το Azure και η Google με το Cloud Platform, προσπαθούν να κερδίσουν μερίδιο στην αγορά, αλλά η AWS συνεχίζει να έχει την ηγεμονία.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους υποδομές για να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ στον τομέα του cloud, ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι ήδη αργά.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, περιστατικό όπως το σημερινό αποτελούν μια ακόμη υπενθύμιση του πόσο εύθραυστη είναι η εξάρτηση από μία και μόνο υπερδύναμη του διαδικτύου.