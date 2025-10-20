Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα- Bίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση

Οι δύο συναντήσεις στην Αθήνα
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα της Μεσσηνία και τις σχέσεις των πρωταγωνιστών της υπόθεσης.
Oι Αρχές φέρονται να έχουν μαρτυρία που κάνει λόγο για δύο συναντήσεις μεταξύ του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου θύματος και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του, με τον 22χρονο προφυλακισμένο φερόμενο ως συνεργό στη δολοφονία.
Όπως λέει η μαρτυρία, οι δύο άνδρας είχαν συναντηθεί δύο φορές στην Αθήνα ενώ είχαν προηγηθεί οι δύο επιθέσεις κατά του 68χρονου της οποίας έχει παραδεχθεί ότι έκανε ο 22χρονος.
Μετά από αυτές τις συναντήσεις ακολούθησε η δολοφονική επίθεση στο κάμπινγκ.
Για την ώρα κανείς δεν μπορεί να πει αν οι συναντήσεις αυτές ήταν τυχαίας ή συνδέονται με κάποιον τρόπο με τα όλα τα γεγονότα είχαν προηγηθεί και ακολούθησαν.
Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου
Στο μεταξύ αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των τηλεφωνικών κλήσεων από την περιοχή γύρω από το κάμπινγκ της Φοινικούντας όπου σημειώθηκε η διπλή δολοφονία.
Όπως αποκάλυψε το MEGA σήμερα η ΕΛ.ΑΣ. έλαβε τα δεδομένα ανάλυσης τηλεφωνικών κλήσεων από τη σάρωση του χώρου και «αναμένεται αύριο να υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα
Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου
Ένα βίντεο ντοκουμέντο παρουσίασε το MEGA για την υπόθεση με το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.
Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα δολοφονίας κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ από τον 22χρονο που παραδόθηκε στις Αρχές και παρουσιάστηκε ως συνεργό της διπλής δολοφονίας. Τελικά, από αυτήν την πρώτη απόπειρα ο 68χρονος κατάφερε να ξεφύγει.
