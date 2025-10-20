Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα- Bίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα της Μεσσηνία και τις σχέσεις των πρωταγωνιστών της υπόθεσης.

Oι Αρχές φέρονται να έχουν μαρτυρία που κάνει λόγο για δύο συναντήσεις μεταξύ του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου θύματος και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του, με τον 22χρονο προφυλακισμένο φερόμενο ως συνεργό στη δολοφονία.

Οι δύο συναντήσεις στην Αθήνα

Όπως λέει η μαρτυρία, οι δύο άνδρας είχαν συναντηθεί δύο φορές στην Αθήνα ενώ είχαν προηγηθεί οι δύο επιθέσεις κατά του 68χρονου της οποίας έχει παραδεχθεί ότι έκανε ο 22χρονος.

Μετά από αυτές τις συναντήσεις ακολούθησε η δολοφονική επίθεση στο κάμπινγκ.

Για την ώρα κανείς δεν μπορεί να πει αν οι συναντήσεις αυτές ήταν τυχαίας ή συνδέονται με κάποιον τρόπο με τα όλα τα γεγονότα είχαν προηγηθεί και ακολούθησαν.