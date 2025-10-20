MARC: Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να εκφράσει καλύτερα την Κεντροαριστερά

Στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της MARC, που παρουσιάστηκε στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ποιον βλέπουν καταλληλότερο για Πρωθυπουργό αλλά ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα την Κεντροδεξιά και την Κεντροαριστερά.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, οι πολίτες που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της MARC, απάντησαν σε ποσοστό 30,6% ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 8.5% στηρίζει την Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ το 7,3% τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 26,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 6,9% και ο ΣΥΡΙΖΑ 5,8%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 30,5% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,8%, η Ελληνική Λύση με 9,5%, το ΚΚΕ με 8,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 7%

Για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της Κεντροδεξιάς, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 38,8% Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 13,1 στηρίζει τον Αντώνη Σαμαρα, το 12,7% τον Κυριάκο Βελόπουλο ενώ το 7,1% την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστερας, οι πολίτες απάντησαν Αλέξης Τσίπρας σε ποσοστό 24%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,6% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 6,6%

Οι πολίτες θεωρούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην καταπολέμηση της ακρίβειας (67,7%), στην υγεία (42,6%), στην Παιδεία (29,7%) και στο μεταναστευτικό (22,6%).

Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο κόστος για την κυβέρνηση, οι πολίτες θεωρούν ότι είναι η ακρίβεια και το βιοτικό επίπεδο (37,7%), τα Τέμπη (31,1%) και ο ΟΠΕΚΕΠΕ (13%).

Για τη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης, οι πολίτες απάντησαν αρνητικά και μάλλον αρνητικά σε ποσοστό 63,7% ενώ θετικά και μάλλον θετικά απάντησαν σε ποσοστό 35,8%.

Η δημοσκόπηση έγινε το διάστημα μεταξύ 13 και 17 Οκτωβρίου μεταξύ 1.107 πολιτών.