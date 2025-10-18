Υπόθεση Φοινικούντα: «Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι» - Νέες αποκαλύψεις για συνεργούς και ύποπτο τηλεφώνημα πριν τη φυγάδευση

Απολογούνται αύριο οι δυο 22χρονοι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Απολογούνται αύριο οι δυο 22χρονοι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Οι εξελίξεις είναι συνεχείς καθώς η έρευνα συνεχίζεται με αρκετά ερωτηματικά και κενά να παραμένουν καθώς οι κατηγορούμενοι αλληλοκατηγορούνται. «Είναι δεδομένο ότι εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Κάποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και το έστησε για να εκμεταλευτεί καταστάσεις» ανέφερε ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γιώργος Καλλιακμάνης στην τηλεόραση του OPEN. «Το πιο σημαντικό είναι το τηλεφώνημα της κοπέλας του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου συνεργού. Είναι πέριέργο τηλεφώνημα, έχεις δολοφονημένο τον θείο σου και παίρνεις έναν φίλο σου; Δεν παίρνεις συγγενείς σου; Δεν παίρνεις την αστυνομία;». Ο ίδιος είπε ότι είναι πολλά τα στοιχεία που αντιφάσκουν, όπως ότι ο ανιψιός ήταν λίγα βήματα από τον δράστη που πυροβόλησε, ότι δεν βρέθηκε το περίστροφο και η θήκη της κιθάρας, το λευκό βαν που ήταν στην περιοχή, ότι κάποιος φυγάδευσε τον 22χρονο που λέει ότι κολύμπησε τόση απόσταση.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (17/10) βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και η σύντροφός του, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο του 33χρονου. Ο ανιψιός πραγματοποίησε το πρώτο τηλεφώνημά του στον εργοδότη του 22χρονου δράστη, γεγονός που έχει κινήσει τις έρευνες των αρχών για τουλάχιστον δύο ακόμη εμπλεκόμενα πρόσωπα από το περιβάλλον του 68χρονου. Το «περίεργο τρίγωνο επικοινωνίας» Την ίδια στιγμή, πληροφορίες της ΕΡΤ, προκύπτει ένα «περίεργο τρίγωνο επικοινωνίας» με δύο ακόμα άτομα να προστίθενται στον κύκλο των ερευνών. Το τηλέφωνο του φυσικού αυτουργούείναι στη διάθεση των αρχών και αναλύεται, ενώ ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι ο μόνος που φρόντισε να ξεφορτωθεί το κινητό του τηλέφωνο. Ο 22χρονος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός που παραδόθηκε οικειοθελώς στην Αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι βράχηκε το κινητό του και το πέταξε σε υπόνομο στην περιοχή όταν έφυγε από το κάμπινγκ, όμως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ψεύδεται, καθώς το κινητό του εξέπεμπε σήμα έως την Αθήνα και κάποια στιγμή ενώ ήταν στην Καλλιθέα έπαψε να εκπέμπει.

Ο ηθικός αυτουργός φαίνεται λίγα λεπτά πριν από το φονικό να καλεί κάποιον στο τηλέφωνο, κάτι που ανέφερε προφορικά στους αστυνομικούς ο φερόμενος φυσικός αυτουργός για τον φίλο του. Μάλιστα φαίνεται να προκύπτει ακόμη μία κλήση. «Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» Την ίδια στιγμή οι διάλογοι πριν το φονικό ρίχνουν περισσότερο φως στην υπόθεση. Ο 22χρονος συνεργός όταν παραδόθηκε αποκάλυψε τον διάλογο που είχαν λίγες ημέρες πριν το έγκλημα. Ο ίδιος είχε ήδη κάνει τις δύο αποτυχημένες απόπειρες για να εκβιάσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ώστε να πάρει χρήματα και το αποκαλύπτει στον φίλο του. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του ο φερόμενος ως εκτελεστής τότε του είπε: «Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα του κάνω να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ».