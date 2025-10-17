Φονικό στη Φοινικούντα: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή κι άλλων προσώπων»

Την Κυριακή αναμένεται να απολογηθούν οι δύο 22χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον ΣΚΑΙ, η έρευνα για τις Αρχές συνεχίζεται, καθώς δεν έχει χαρτογραφηθεί η διαδρομή που ακολούθησε ο κατηγορούμενος, που θεωρείται συνεργός του εγκλήματος.

«Ακόμη αναλύουν δεδομένα από το βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί. Συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό γιατί δεν έχουμε καθόλου δεδομένα για τον τρόπο διαφυγής του συνεργού, αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε έτσι. Γνωρίζουμε ότι από κάποιο σημείο μετακινήθηκε με ΚΤΕΛ, δεν γνωρίζουμε όμως πώς έφυγε από το σημείο της δολοφονίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει και η άρση των τηλεπικοινωνιών των εμπλεκομένων, καθώς επίσης και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα τηλέφωνα των δύο θυμάτων: του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 60χρονου επιστάτη.

«Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την εμπλοκή κι άλλων προσώπων. Για μας δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα» τόνισε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι έως αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο δεδομένο που να δείχνει εμπλοκή άλλου προσώπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική αγωγή ζητά με αίτημά της στην ανακρίτρια να γίνει αναπαράσταση των δολοφονιών παρουσία του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα, του ανιψιού του 68χρονου.

Οι Αρχές πάντως, φαίνεται να αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως προμελετημένο έγκλημα και όχι ως μία απόπειρα εκβίασης ή εκφοβισμού που εξελίχθηκε σε έγκλημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο λόγος είναι ότι η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε σύνδεση με την προγενέστερη επίθεση σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που είχε σημειωθεί στις 7 Σεπτεμβρίου έξω από το κατάστημά του στη Φοινικούντα. Κατά τη συγκεκριμένη επίθεση, ο 22χρονος που παραδόθηκε οικειοθελώς στις Αρχές, πλησίασε πεζός και τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι με αεροβόλο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά χάρη σε εξοστρακισμό της σφαίρας. Τότε ο 68χρονος είχε καταθέσει στις Αρχές ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν και αγνοούσε ποιος θα μπορούσε να τον θέλει νεκρό.

Το γεγονός ότι η δεύτερη επίθεση, στις 5 Οκτωβρίου, στρεφόταν εκ νέου εναντίον του, οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο με πιθανή ηθική αυτουργία, καθώς ο δράστης γνώριζε με ακρίβεια το σημείο, τον χρόνο και τη διαρρύθμιση του χώρου.