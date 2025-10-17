Σοκ στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή στα 55 του ο γνωστός τραγουδιστής Γιάννης Πανίτσας

Έφυγε από τη ζωή ο Πατρινός τραγουδιστής Γιάννης Πανίτσας, σε ηλικία 55 ετών.

Ο εκλιπών νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας (οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκεφαλική αιμορραγία).

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην Πάτρα και στους πολλούς του φίλους που τον αποχαιρετούν κατακλύζοντας τα social media. O Γιάννης Πανίτσας, ένας πολύ αγαπητός και προσιτός καλλιτέχνης, είχε συνδεθεί για πολλά χρόνια με τη νυχτερινή διασκέδαση στην Πάτρα και με το λαικό τραγούδι το οποίο υπηρέτησε με πάθος.

Η κηδεία του θα γίνει την Κυριακή στις 12 μεσημέρι, στα Λουσικά.

Τον Αύγουστο του 2023, είχε φύγει από τη ζωή και η αγαπημένη του μητέρα Ελένη, γεγονός που του είχε στοιχίσει.

Σε συνέντευξή του στο patrasmagazine τον Δεκέμβριο του 2020 είχει πει , απαντώντας σε ερώτηση για το ποιά ήταν η πιο ωραία δεκαετία για τη νύχτα στην Πάτρα"

"Η καλύτερη δεκαετία ήταν 2000 με 2010. Μέχρι τότε τα μπουζούκια ήταν έξι ημέρες την εβδομάδα μετά έγιναν δύο οι ημέρες λειτουργίας. Αυτό νομίζω τα λέει όλα…"

Παράλληλα είχε αναφερθεί και σε συνεργασίες του με γνωστά ονόματα του χώρου.

"Σέβομαι και αγαπώ την δουλειά μου από την πρώτη στιγμή… γι’ αυτό και αυτή (η δουλειά) μόνο χαρές και επιτυχίες μου έδωσε. Ήθελα να είμαι πάντα… κοκέτης, στην τρίχα που λέμε, τα παπούτσια μου, τα κουστούμια μου, τα πουκάμισα μου, όλα! Μελέτησα πολύ τον χώρο πριν μπώ και δόξα τω Θεό με αντάμειψε και με το παραπάνω! Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό και ευλογημένο, βρέθηκα στην ίδια πίστα με Λευτέρη Πανταζή, Αντύπα, Μάκη Χριστοδουλόπουλο, ο Μάκης ειδικά με πήρε μαζί του στο ΤΟΥΝΕΛ, το θρυλικό μαγαζί της Αθήνας που εμφανιζόταν τότε. Ακόμα, η συνεργασία μου στην Πάτρα με τον Σταμάτη Γονίδη και το ότι μου έγραψε και τραγούδι, είναι ξεχωριστή για μένα. Είμαι δίπλα στον Γιώργο Βελισσάρη, στον Κώστα Ζουρτσόκ και στον Κυριάκο Μπαζάρογλου ο οποίος κάνει τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις στην πόλη όπως αυτή στην Οβρυά, της Αγίας Σωτήρως".