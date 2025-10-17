Πάτρα: Η Δημόσια Υγεία «στη σκιά» της κλιματικής αλλαγής- Οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες στο μικροσκόπιο

Η δημόσια υγεία και η κλιματική αλλαγή θα βρεθούν στο επίκεντρο μίας σημαντικής ιατροκοινωνικής εκδήλωσης που διοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών αύριο Σάββατο στις 6:30 μ.μ., στο My Way Hotel & Events (Αγ. Ανδρέου 213).

Με θέμα «Δημόσια Υγεία στον στόχο κλιματικής αλλαγής- Οι πυρκαγιές & οι πλημμύρες στη ζωή μας», η εκδήλωση φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για το πώς οι φυσικές καταστροφές, που εντείνονται λόγω της κλιματικής κρίσης, επηρεάζουν την υγεία και την καθημερινότητα των πολιτών.

«Θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση που αφορά τη δημόσια υγεία στον απόηχο της κλιματικής αλλαγής. Όπως αύξηση της θερμοκρασίας, αύξηση της σκόνης, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες επιδρούν στη δημόσια υγεία καθημερινά και πως αντιμετωπίζονται οι έκτακτες συνθήκες όπως για παράδειγμα οι πυρκαγιές του Αυγούστου στην Πάτρα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεματική», επισημαίνει στο thebest.gr η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας Άννα Μαστοράκου.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ιατρικής κοινότητας.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες και πανεπιστημιακούς, που θα αναλύσουν πτυχές της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία, με αναφορές στις πρόσφατες πυρκαγιές και πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και φορέων της πόλης, με στόχο να αναδειχθεί η ανάγκη για πρόληψη, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ανθεκτικότητα της κοινωνίας απέναντι στις προκλήσεις της εποχής.

Η πρωτοβουλία αυτή του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών έρχεται σε μια περίοδο όπου η σύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας αποκτά ζωτική σημασία, στέλνοντας το μήνυμα πως η προστασία του πλανήτη είναι άρρηκτα δεμένη με την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

· Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.