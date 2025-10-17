Back to Top
Πάτρα: Το ατελείωτο πάρκινγκ της Τριών Ναυάρχων- Κάθε άκρη του πεζόδρομου και… ρόδα- ΦΩΤΟ

Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
Τα αυτοκίνητα καταλαμβάνουν κάθε γωνιά του πεζόδρομου, ακυρώνοντας πλήρως τον χαρακτήρα του ως χώρο περιπάτου

Σε ένα απέραντο άναρχο πάρκινγκ έχει μετατραπεί ο πεζόδρομος της Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Από το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα, τα αυτοκίνητα καταλαμβάνουν κάθε γωνιά του πεζόδρομου, ακυρώνοντας πλήρως τον χαρακτήρα του ως χώρο περιπάτου.

Η κατάσταση ξεφεύγει τις βραδινές ώρες, όταν τα καταστήματα εστίασης της περιοχής γεμίζουν κόσμο. Ο πεζόδρομος, αντί να είναι σημείο συνάντησης και βόλτας, μετατρέπεται άτυπη πιάτσα στάθμευσης. Οχήματα ανεβαίνουν στο πεζοδρόμιο, με σκοπό να παρκάρουν ενώ οι πεζοί αναγκάζονται να κάνουν ζικ-ζακ ανάμεσα σε σταθμευμένα Ι.Χ., σε μια εικόνα που μόνο σε πεζόδρομο δεν παραπέμπει.

Κάτοικοι και επαγγελματίες εκφράζουν την αγανάκτησή τους, κάνοντας λόγο για απόλυτη ασυδοσία και πλήρη απουσία ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

Έτσι, ο πεζόδρομος που σχεδιάστηκε για να δώσει «ανάσα» στην καρδιά της πόλης και να προσφέρει έναν ελεύθερο χώρο για περιπάτους και κοινωνική ζωή, έχει καταντήσει χώρος παράνομης στάθμευσης.

