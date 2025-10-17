Εργοτάξιο και μετά το φθινόπωρο η πλατεία Όλγας;- Δείτε ΦΩΤΟ από τα εν εξελίξει έργα

Οι Πατρινοί που περνούν από την πλατεία Όλγας βλέπουν το εργοτάξιο και αναμένουν την ολοκλήρωση των έργων αλλά και την τελική μορφή που θα πάρει.

Ωστόσο, η πρόοδος των εργασιών, όπως φαίνεται και από τις παρακάτω φωτογραφίες, δεν δείχνει να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις.

Πριν από περίπου ένα μήνα, ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς, είχε δηλώσει στο thebest.gr ότι «μέχρι το τέλος του φθινοπώρου η πλατεία θα παραδοθεί». Σήμερα, όμως, η εικόνα στο εργοτάξιο δεν επιβεβαιώνει αυτό το χρονοδιάγραμμα, αφού σε αρκετά σημεία οι εργασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, με τα συνεργεία να κινούνται με αργούς ρυθμούς.

Οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν τον προβληματισμό τους, επισημαίνοντας ότι τα έργα «έχουν τραβήξει σε μάκρος» και ότι η καθυστέρηση έχει επιπτώσεις τόσο στην εμπορική κίνηση όσο και στην καθημερινότητά τους.

Το «λίφτινγκ» που υλοποιείται περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της πλατείας, με εργασίες αισθητικής αναβάθμισης, αντικατάσταση των διαδρόμων και των κρασπέδων με νέα, πιο ανθεκτικά υλικά.

Το σημείο που θα παραμείνει όπως και στο παρελθόν είναι τα μάρμαρα μπροστά από το Ηρώον και όπως έχει πει στο thebest.gr, η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Σίμου καθιερωμένη τελετή κατάθεσης στεφάνων για την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά μπροστά από το από το Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης «μέχρι την ημέρα εκείνη, θα έχουμε φροντίσει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο σημείο όπου διεξάγεται η εκδήλωση».

Έτσι, η πλατεία Όλγας παραμένει προς το παρόν ένα εργοτάξιο στο κέντρο της Πάτρας, με τους πολίτες να περιμένουν να δουν αν πράγματι το φθινόπωρο θα φέρει μαζί του και την ανανεωμένη όψη της.