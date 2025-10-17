Back to Top
Πάτρα: Το «αόρατο» φανάρι σε μια διασταύρωση- παγίδα στο κέντρο- ΦΩΤΟ

Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
Κρυμμένο πίσω από τα κλαδιά ενός δέντρου προκαλεί καθημερινά σύγχυση και τροχαία

Στη συμβολή των οδών Γούναρη και Κανακάρη, ένα… κρυμμένο φανάρι έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους οδηγούς.

Χιλιάδες Πατρινοί περνούν καθημερινά από το σημείο, όμως το φανάρι, πνιγμένο μέσα στα κλαδιά ενός δέντρου, παραμένει σχεδόν αόρατο. Το αποτέλεσμα; Τα τροχαία να είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Από τη μια πλευρά τα σβηστά φανάρια λόγω της αντιδρόμησης, από την άλλη το «αόρατο» φανάρι που λειτουργεί… όταν λειτουργεί. Οι οδηγοί μιλούν για ένα σημείο που «σε αναγκάζει να μαντέψεις το φως».

Ένα δέντρο και λίγη αμέλεια αρκούν για να μετατρέψουν μια από τις πιο πολυσύχναστες διασταυρώσεις της Πάτρας σε επικίνδυνη παγίδα.

