Γούναρη: Σβηστά τα φανάρια σε όλες τις διασταυρώσεις από το βράδυ του Σαββάτου

Χωρίς φανάρια είναι από το βράδυ του Σαββάτου ολόκληρη η λεωφόρος Γούναρη, στο κέντρο της Πάτρας, σε όλες τις διασταυρώσεις της.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία και εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από την Γούναρη.