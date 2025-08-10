Γούναρη: Σβηστά τα φανάρια σε όλες τις διασταυρώσεις από το βράδυ του Σαββάτου

Κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς
Χωρίς φανάρια είναι από το βράδυ του Σαββάτου ολόκληρη η λεωφόρος Γούναρη, στο κέντρο της Πάτρας, σε όλες τις διασταυρώσεις της.
Η κατάσταση αυτή προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία και εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από την Γούναρη.
