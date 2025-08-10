Η αυγουστιάτικη πανσέληνος υψώνεται πάνω από το Παναχαϊκό- ΦΩΤΟ

Η πανσέληνος του Αυγούστου (Οξύρρυγχου) ανατέλλει μεγαλοπρεπώς πάνω από το Παναχαϊκό, δημιουργώντας μια μαγευτική ατμόσφαιρα στη νύχτα.

Στο προσκήνιο, η ανεμογεννήτρια στέκεται αγέρωχη, σαν φρουρός του τοπίου, φωτισμένη από το φως της σελήνης.

Ένα εκπληκτικό καρέ του Θανάση Τζέλλου που αιχμαλωτίζει τη δύναμη της φύσης και την τεχνολογία να συνυπάρχουν αρμονικά σε ένα μοναδικό σκηνικό.