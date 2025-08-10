15χρονη υποβλήθηκε σε σπάνια θρομβεκτομή για πνευμονική εμβολή- Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ

Μια 15χρονη ασθενής, που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Γ. Γεννηματάς», όπου υπεβλήθη με απόλυτη επιτυχία σε θρομβεκτομή για την αντιμετώπιση πνευμονικής εμβολής.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, η έγκαιρη διακομιδή της σε εξειδικευμένο κέντρο αποδείχθηκε σωτήρια, αναδεικνύοντας τη σημασία του συντονισμού στο ΕΣΥ.

Η νεαρή ασθενής, που έπασχε από σαλμονέλα μικροβιαιμία και παρουσίαζε πνευμονική εμβολή με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, θεωρείται πλέον ο νεότερος άνθρωπος στην Ελλάδα στον οποίο πραγματοποιήθηκε θρομβεκτομή για τέτοια περίπτωση, ενώ η επέμβαση συγκαταλέγεται στις ελάχιστες που έχουν γίνει σε αυτή την ηλικία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε από τον επεμβατικό ακτινολόγο Νικόλαο Πτώχη και την ομάδα του, στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του «Γ. Γεννηματάς».

Η 15χρονη νοσηλευόταν σε εμπύρετη κατάσταση από σαλμονέλα μικροβιαιμία και πνευμονική εμβολή, με ταχυκαρδία και υποξυγοναιμία πριν μεταφερθεί «πολύ γρήγορα» από τη Μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» στην οποία διενεργήθηκε με απόλυτη επιτυχία θρομβεκτομή από τον Επεμβατικό Ακτινολόγο, Νικόλαο Πτώχη και την ομάδα του.

Από τον κ. Πτώχη εκδόθηκε πριν λίγο η ακόλουθη δήλωση για αυτή την πρωτοφανή επιτυχία του ΕΣΥ:

«Θερμές ευχαριστίες στην Πρόεδρο του Επιστημονικού συμβουλίου κ Παγώνη, στη διοικήτρια του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» κ Μάϊνα, οι οποίες συντόνισαν τη διακομιδή του παιδιού από κοινού με την διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ κ Μπαλαούρα και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα τους κ Άδωνι Γεωργιάδη και @mthemisto.´Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» κ Μπαρμπαρέσου, κ Γαζελοπούλου, κ Αστυρακάκη και την κυρία Μπουραζάνη που ανέλαβαν την διασωλήνωση και τη μεταφορά του παιδιού, κάτι καθόλου εύκολο υπό τις δεδομένες συνθήκες. Το παιδί σώθηκε και θα συνεχίσει την ζωή του χάρη στις προσπάθειες του ΕΣΥ και στην δυνατότητα μεταφοράς των ασθενών σε εξειδικευμένα Κέντρα Αναφοράς»