Οι κίνδυνοι για τα παιδιά στο ίντερνετ μεγαλώνουν- Εκτόξευση καταγγελιών παρενόχλησης

Ραγδαία αύξηση καταγράφουν οι υποθέσεις διαδικτυακής εκβίασης ανηλίκων με σεξουαλικό περιεχόμενο, σύμφωνα με στοιχεία που προκαλούν έντονη ανησυχία στις διωκτικές αρχές.

Τεχνολογικές εταιρείες, όπως το Snapchat και το Facebook, δήλωσαν ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2024 εντόπισαν πάνω από 9.600 περιστατικά διαδικτυακής παρενόχλησης και προσέγγισης ανηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το Snapchat να καταγράφει περίπου 20.000 αναφορές ύποπτου υλικού – περισσότερες από όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες μαζί.

Τα δεδομένα προέρχονται από το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) στις ΗΠΑ, το οποίο το 2024 έλαβε 546.000 αναφορές παγκοσμίως για ενήλικες που επιχείρησαν να αποσπάσουν σεξουαλικό υλικό από παιδιά – αύξηση 192% σε σχέση με το 2023.

Η NSPCC χαρακτήρισε τα στοιχεία «σοκαριστικά», προειδοποιώντας ότι ο πραγματικός αριθμός θυμάτων είναι πιθανότατα μεγαλύτερος, καθώς πολλοί ανήλικοι δεν καταγγέλλουν την κακοποίηση.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ξεκινήσει εκστρατείες ενημέρωσης για γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους σχετικά με τη “sextortion” – πρακτική κατά την οποία οι δράστες εκβιάζουν τα θύματα με τη δημοσιοποίηση προσωπικών, ερωτικών εικόνων. Η υπηρεσία επισημαίνει ότι η εγκληματική αυτή πρακτική έχει οδηγήσει εφήβους στην αυτοκτονία.

Έρευνα της Guardian αποκάλυψε την ύπαρξη εγχειριδίου 101 σελίδων με λεπτομερείς οδηγίες για την εκμετάλλευση ανηλίκων στο διαδίκτυο, που φέρεται να δημιούργησε ένας 20χρονος από την Αριζόνα, ο οποίος αυτοαποκαλείται «βασιλιάς της εκβίασης» και συνελήφθη από το FBI.

Οι αρχές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου ζητούν πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ κρατικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών φορέων και τεχνολογικών εταιρειών, προκειμένου να περιοριστεί η δράση διασυνοριακών κυκλωμάτων που στοχοποιούν ανηλίκους μέσω social media.

Το Snapchat και το Facebook, αν και κλήθηκαν να σχολιάσουν, δεν έχουν μέχρι στιγμής εκδώσει επίσημες ανακοινώσεις.