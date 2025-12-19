Οι αγρότες αποκλείουν από το μεσημέρι τα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης - Ανοιγμα διοδίων το Σαββατοκύριακο

Αυξάνουν την πίεση οι αγρότες με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους σε όλη τη χώρα κλείνοντας από σήμερα τόσο τις Εθνικές όσο και παρακαμπτήριες οδούς.

Οι αγρότες από την πλευρά τους δηλώνουν αποφασισμένοι να κανουν Χριστούγεννα με τα τρακτέρ στους δρόμους. Κάνουν λόγο για «εμπαιγμό» και προσχηματικό διαλογο από την κυβέρνηση.

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο

Η κορύφωση των κινητοποιήσεων ξεκινά από τις 14:00 το μεσημέρι όταν και δρομολογείται πανελλαδικός αποκλεισμός του εθνικού οδικού δικτύου και των παρακαμπτήριων. Ειδικότερα, από το πρωί της Παρασκευής, η διέλευση από τα μπλόκα θα είναι ελεύθερη για όσους κατευθύνονται στη Λάρισα, με αφορμή και το δικαστήριο για τα Τέμπη μέχρι και τις 14:00 το μεσημέρι. Από τις 14:00 το μεσημέρι έως και τις 19:00, ανάλογα με τη δυναμική που θα έχει το κάθε μπλόκο, θα προχωρά σε αποκλεισμό όλων τον παρακαμπτήριων δρόμων.

Το μεσημέρι το κλείσιμο των παρακαμπτηρίων

Για σήμερα Παρασκευή (19/12) έχει αποφασιστεί η πραγματοποίηση συμβολικών αποκλεισμών σε παρακαμπτήριες οδούς, με κάθε μπλόκο να αποφασίζει αυτόνομα, ανάλογα με τη δυναμική και τις δυνατότητές του. Σε ορισμένες περιοχές, οι αποκλεισμοί ενδέχεται να είναι περιορισμένοι ή και να μη γίνουν καθόλου.

Aπό τα Μάλγαρα, όπου είναι ένα από τα πιο μεγάλα μπλόκα, η δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Λια Χριστάρα, λέει ότι οι αγρότες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο του μπλόκου στον κόμβο της Θέρμης, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό. «Όσοι θέλουν να φτάσουν κανονικά μέχρι τις 14:00 στη Λάρισα μπορούν για να πάνε στη δίκη των Τεμπών» ενώ όπως είπε από τις 14:00 μέχρι την Τρίτη θα μείνει κλειστό και το ρεύμα για Θεσσαλονίκη.

Ταυτόχρονα, όπως διαμηνύουν οι αγρότες το Σαββατοκύριακο, για κάποιες ώρες θα ανοίξουν τα διόδια του Ωραιοκάστρου και ανάλογες δράσεις αναμένονται και σε άλλα μπλόκα.

Νίκαια: Εν αναμονή της συνεδρίασης

Στις δύο το μεσημέρι σήμερα θα συνεδριάσουν επίσης στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για να οργανώσουν την κλιμάκωση του αγώνα τους, δηλαδή το να κλείσουν παρακαμπτήριες οδούς όπως η παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας-Βόλου, καθώς από εκεί εκτρέπεται η κυκλοφορία από την Τροχαία σε όλη αυτή τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Αυτό θα γίνει πιθανότατα για τρεις ώρες, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00.

«Οι αγρότες θα κλείσουν την παλαιά Εθνική Οδό για δύο με τρεις ώρες. Ενδέχεται να μην είναι μόνο ένα σημείο που θα κλείσουν αλλά να είναι περισσότερα» σημείωσε η Μάνια Γκουσιάρη. «Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όποιος κινείται από την Αθήνα για Λάρισα, εκείνες τις ώρες, δεν έχει εναλλακτική διαδρομή», σημείωσε.

Για το Σαββατοκύριακο, οι αγρότες σχεδιάζουν νέα μορφή κινητοποίησης, με μετακινήσεις σε σταθμούς διοδίων, όπου θα ζητήσουν να σηκωθούν οι μπάρες ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των Ι.Χ. οχημάτων. «Στην περιοχή μας τα ενεργά διόδια είναι αυτά του Ευαγγελισμού, λίγο πριν μπει κανείς στις σήραγγες των Τεμπών» είπε προσθέτοντας ότι είναι άγνωστο για πόσες ώρες θα ισχύσει αυτή τη δράση.

Συμβολικοί αποκλεισμοί και των παρακαμπτηρίων σήμερα, άνοιγμα διοδίων το Σαββατοκύριακο – Σύσκεψη το μεσημέρι στη Νίκαια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα ισχύσει τις ημέρες των Χριστουγέννων, καθώς πολλοί πολίτες σχεδιάζουν μετακινήσεις. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αγροτών, από την Τρίτη, οπότε κλείνουν και τα σχολεία, τα τρακτέρ θα παραταχθούν στην άκρη των δρόμων, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Οι δρόμοι δεν θα ανοίξουν πλήρως σε όλα τα σημεία, ωστόσο θα είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων.

Σε περιοχές με μεγαλύτερο οδικό πλάτος, όπως στα Μάλγαρα, υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν σχεδόν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας. Αντίθετα, σε μπλόκα με μεγάλη συγκέντρωση τρακτέρ, όπως στη Νίκαια ή σε περιοχές της Καρδίτσας, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πόσες λωρίδες θα παραμείνουν ανοικτές.

Οι αγρότες αποκλείουν από το μεσημέρι τα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Συνεχίζονται και σήμερα Παρασκευή (19.12.25) οι πολύωροι αποκλεισμοί των αγροτών στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τα μπλόκα, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών.

Σε οκτάωρο αποκλεισμό έως τις 20:00, προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Από τις 16:00 και για τρεις ώρες θα διατηρούν κλειστές και τις παρακαμπτήριες οδούς που χρησιμοποιούνται από τα επιβατικά οχήματα.

Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, ενώ κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού θα απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου.

Σε δεκάωρο αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για φορτηγά παντός τύπου προχωρούν από τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο. Παράλληλα, σε γενική συνέλευση που αναμένεται να πραγματοποιήσουν εντός της ημέρας, θα καθορίσουν και τις ώρες κατά τις οποίες θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα ΙΧ οχήματα.

Στο μεταξύ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού παρακολουθείται η κατάσταση και, εφόσον αυτή επιδεινωθεί και σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά, θα ανοίγει προσωρινά ο δρόμος ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 το απόγευμα για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20:00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των ΙΧ επιβατικών οχημάτων.