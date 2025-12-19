Αγρότες: Κλείνουν παρακαμπήριες σήμερα και ανοίγουν δρόμους για τις γιορτές

Η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στις Σέρρες απλά επιβεβαίωσε το κλίμα που υπήρχε μέρες τώρα στα μπλόκα.

Στην ουσία επιβεβαίωσε πως δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για διάλογο με την κυβέρνηση.

Παράλληλα οι αγρότες αποφάσισαν κλιμάκωση των δράσεων τους θέλοντας να δείξουν άλλη μια φορά στην κυβέρνηση πως παραμένουν στα μπλόκα περιμένοντας λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Το... μενού της κλιμάκωσης

Έτσι από χθες το βράδυ συνεδριάζουν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα για να κάνουν πράξη την σκλήρυνση της στάσης τους. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται σήμερα το απόγευμα να έχουμε ταυτόχρονο αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων για τρεις ώρες σε όλη την χώρα.

Στη Λάρισα μετά την μεσημεριανή σύσκεψη στη Νίκαια αναμένεται να αποφασίσουν να αποκλείσουν τον έναν από τους δύο παρακαμπτηρίους (με πιο πιθανό τον κόμβο Πλατυκάμπου) τουλάχιστον για τρεις ώρες.

Το Σάββατο θα προτείνουν να ανοίξουν τα διόδια για όλη την ημέρα.

Και από την Τρίτη θα διευθετήσουν τα τρακτέρ προκειμένου να βοηθήσουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων να περάσουν από τα μπλόκα, δημιουργώντας ακόμη μια λωρίδα -εκτος της ΛΕΑ- στα σημεία που είναι τα μπλόκα.

Η Καρδίτσα (Ε65) έχει συνέλευση στις 6 το απόγευμα. Δεν θα κλείσουν παρακαμπτηρίους αλλά θα ενισχύσουν το μπλόκο τους και άλλα τρακτέρ. Το Σάββατο θα ανοίξουν διόδια και περιμένουν αλλά 200 τρακτέρ να προστεθούν στη δύναμη του μπλόκου.

Τα Τρίκαλα - το άλλο μπλόκο στην Ε65- θα κάνουν συνέλευση σήμερα στις 12 το μεσημέρι και αναμένεται να αποφασίσουν κλείσιμο παραδρόμων 4-7 το απόγευμα. Το Σάββατο και την Κυριακή ανοίγουν τα διόδια.

Είναι δεδομένο πως οι αγρότες τις ημέρες των εορτών θα προσπαθήσουν να διευκολύνουν τους εκδρομείς με έναν σχεδιασμό που προς το παρόν δεν εγκρίνει η αστυνομία.