Καιρός: Βροχές από το Σάββατο- Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά

Βροχές αναμένονται από το Σαββατοκύριακο, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να κάνει λόγο στην πρόγνωσή του για δύο διαταραχές του καιρού.

Οπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις μέχρι και την Παρασκευή, ωστόσο το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει καθώς η πρώτη διαταραχή προβλέπεται να κάνει την εμφάνισή της «από το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή με βροχές στα κεντρικά και νότια».

Η δεύτερη διαταραχή αναμένεται «την Τρίτη και την Τετάρτη στα δυτικά, κεντρικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο».

Σημειώνει δε ότι η πρόγνωση για την ημέρα των Χριστουγέννων «είναι ακόμη επισφαλής».

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό των εορτών: Χριστούγεννα με κρύο και βροχές, προβλέψεις ακόμα και για χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα την Πρωτοχρονιά

Ο ήπιος καιρός των τελευταίων ημερών λοιπόν, θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή, με τον αντικυκλώνα να διατηρεί τις ευχάριστες συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, από το Σάββατο το μεσημέρι ο καιρός αλλάζει, καθώς ο αντικυκλώνας υποχωρεί και κακοκαιρίες περνούν στο προσκήνιο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μέχρι και την Παρασκευή «επιμένουμε σε ήπιο καιρικό μοτίβο», με χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα και το πρωί, ενώ μέσα στο Σάββατο αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη οργανωμένη διαταραχή –αναμένονται δύο μέχρι τα Χριστούγεννα– από τα δυτικά και βορειοδυτικά, επηρεάζοντας κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Πού θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα το Σαββατοκύριακο

Η κακοκαιρία που θα απασχολήσει τη χώρα το Σαββατοκύριακο αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και τα νότια τμήματα, όπου προβλέπονται τα πιο έντονα φαινόμενα. Αντίθετα, δυτικά και βόρεια, το πεδίο των υψηλών πιέσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά, περιορίζοντας την ανάπτυξη ισχυρών ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, το σύστημα θα συνοδευτεί και από χαμηλής έντασης ψυχρή εισβολή, γεγονός που θα οδηγήσει σε υποχώρηση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και σε μεγάλα υψόμετρα.

Σταθερές θερμοκρασίες έως τα Χριστούγεννα – Αβεβαιότητα στις βροχές

Έως και τα Χριστούγεννα δεν διαφαίνονται σημαντικές αποκλίσεις στο θερμοκρασιακό πεδίο, με τις τιμές να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για ακραίες καταστάσεις. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και οι άνεμοι.

Το κύριο σημείο αβεβαιότητας αφορά τις βροχοπτώσεις, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα διαφοροποιούνται ως προς τη θέση και την ακριβή τροχιά ενός επιφανειακού βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Όπως τονίζει, ακόμη και μικρές μετατοπίσεις του συστήματος είναι ικανές να επηρεάσουν σημαντικά τόσο την ένταση όσο και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στη χώρα μας. Τα μοντέλα παρουσιάζουν καλύτερη συμφωνία έως τις 23 Δεκεμβρίου, ενώ στη συνέχεια η πρόγνωση παραμένει επισφαλής.