Καιρός: Βροχές από το Σάββατο- Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά

Οι δύο διαταραχές του καιρού και οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Βροχές αναμένονται από το Σαββατοκύριακο, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να κάνει λόγο στην πρόγνωσή του για δύο διαταραχές του καιρού.
Οπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις μέχρι και την Παρασκευή, ωστόσο το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει καθώς η πρώτη διαταραχή προβλέπεται να κάνει την εμφάνισή της «από το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή με βροχές στα κεντρικά και νότια».
Η δεύτερη διαταραχή αναμένεται «την Τρίτη και την Τετάρτη στα δυτικά, κεντρικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο».
Σημειώνει δε ότι η πρόγνωση για την ημέρα των Χριστουγέννων «είναι ακόμη επισφαλής».
Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό των εορτών: Χριστούγεννα με κρύο και βροχές, προβλέψεις ακόμα και για χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα την Πρωτοχρονιά
Ο ήπιος καιρός των τελευταίων ημερών λοιπόν, θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή, με τον αντικυκλώνα να διατηρεί τις ευχάριστες συνθήκες σε όλη τη χώρα.
Ωστόσο, από το Σάββατο το μεσημέρι ο καιρός αλλάζει, καθώς ο αντικυκλώνας υποχωρεί και κακοκαιρίες περνούν στο προσκήνιο.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μέχρι και την Παρασκευή «επιμένουμε σε ήπιο καιρικό μοτίβο», με χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα και το πρωί, ενώ μέσα στο Σάββατο αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη οργανωμένη διαταραχή –αναμένονται δύο μέχρι τα Χριστούγεννα– από τα δυτικά και βορειοδυτικά, επηρεάζοντας κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.
Πού θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα το Σαββατοκύριακο
Η κακοκαιρία που θα απασχολήσει τη χώρα το Σαββατοκύριακο αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και τα νότια τμήματα, όπου προβλέπονται τα πιο έντονα φαινόμενα. Αντίθετα, δυτικά και βόρεια, το πεδίο των υψηλών πιέσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά, περιορίζοντας την ανάπτυξη ισχυρών ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, το σύστημα θα συνοδευτεί και από χαμηλής έντασης ψυχρή εισβολή, γεγονός που θα οδηγήσει σε υποχώρηση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και σε μεγάλα υψόμετρα.
Σταθερές θερμοκρασίες έως τα Χριστούγεννα – Αβεβαιότητα στις βροχές
Έως και τα Χριστούγεννα δεν διαφαίνονται σημαντικές αποκλίσεις στο θερμοκρασιακό πεδίο, με τις τιμές να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για ακραίες καταστάσεις. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και οι άνεμοι.
Το κύριο σημείο αβεβαιότητας αφορά τις βροχοπτώσεις, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα διαφοροποιούνται ως προς τη θέση και την ακριβή τροχιά ενός επιφανειακού βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Όπως τονίζει, ακόμη και μικρές μετατοπίσεις του συστήματος είναι ικανές να επηρεάσουν σημαντικά τόσο την ένταση όσο και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στη χώρα μας. Τα μοντέλα παρουσιάζουν καλύτερη συμφωνία έως τις 23 Δεκεμβρίου, ενώ στη συνέχεια η πρόγνωση παραμένει επισφαλής.
«Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές»
Για «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές» κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σημειώνοντας ότι, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού, η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια και δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή συμπεράσματα.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμησή του, από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου έως τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου αναμένονται λίγες βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο προβλέπονται περισσότερες βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με ενίσχυση των νοτίων ανέμων και χιονοπτώσεις σε χιονοδρομικά κέντρα. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, το σκηνικό δείχνει να περιλαμβάνει λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια, με τη θερμοκρασία να παραμένει στα ίδια επίπεδα, ενώ από την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου έως και την Πρωτοχρονιά διαφαίνεται τάση για πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες.
Ο καιρός την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα νότια θα αυξηθούν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το βράδυ πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.
Ο καιρός την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
Στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
Ο καιρός την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
