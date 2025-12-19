Σύνοδος ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ουκρανία το δάνειο των 90 δισ. ευρώ - Το παρασκήνιο των 16 ωρών μέχρι τη συμφωνία

Στην έκδοση ευρωομολόγων ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια κατέληξαν τελικά – το πρωί της Παρασκευής (19.12.2025) – οι ευρωπαίοι ηγέτες μετά από ένα 16ωρο θρίλερ διαπραγματεύσεων, στην πιο κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της EE των τελευταίων χρόνων.

Με απλά λόγια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την Ουκρανία για δύο χρόνια με ένα δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ, με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ αντί για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν για τη χρήση των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στην Ευρώπη ως εγγύηση για το δάνειο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόφασή τους να χορηγήσουν στην Ουκρανία δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ, για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθειά της εναντίον της Ρωσίας.

Αυτή η βοήθεια «ενισχύει αληθινά την ανθεκτικότητά μας», ανέφερε ο Ζελένσκι προσθέτοντας: «Μαζί, υπερασπιζόμαστε το μέλλον της ηπείρου μας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμα ότι είναι «σημαντικό τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία να παραμείνουν ακινητοποιημένα». Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προηγουμένως πιέσει για τη χρήση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας.

«Πρόκειται για σημαντική στήριξη, η οποία ενισχύει αληθινά την ανθεκτικότητά μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο X ευχαριστώντας τους ευρωπαίους ηγέτες.

«Είναι σημαντικό το ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν ακινητοποιημένα και το ότι η Ουκρανία έλαβε μια εγγύηση χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε αναφερόμενος στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία οι Ευρωπαίοι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν.

Τι σημαίνουν για την Ουκρανία τα 90 δισ.

Το άτοκο δάνειο 90 δισ. ευρώ αποτρέπει τη χρεοκοπία της Ουκρανίας, αλλά η ευρωπαϊκή συμφωνία στις Βρυξέλλες αποκαλύπτει τα όρια της πολιτικής συναίνεσης και τους δύσκολους συμβιβασμούς πίσω από τους πανηγυρισμούς.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να αποχωρήσει από τις Βρυξέλλες ανακουφισμένος, έχοντας αποτρέψει το ενδεχόμενο οικονομικής κατάρρευσης της Ουκρανίας. Το Βέλγιο μπορεί να ισχυριστεί ότι πέτυχε μια νίκη, προστατεύοντας τη Euroclear – τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό όπου φυλάσσονται τα παγωμένα ρωσικά δισεκατομμύρια – ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά δηλώνει ικανοποιημένη επειδή κατάφερε, έστω και δύσκολα, να καταλήξει σε συμφωνία.

Στα λόγια του Γερμανού Φρίντριχ Μερτς, πρόκειται για μια «μεγάλη επιτυχία»: ένα άτοκο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ, που καλύπτει περίπου τα 2/3 των εκτιμώμενων χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι λιγότερο θριαμβευτική και πολύ πιο σύνθετη, αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC.

Τα χρήματα θα αντληθούν από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και θα καλύπτονται από το λεγόμενο «δημοσιονομικό περιθώριο» του προϋπολογισμού της ΕΕ – δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εισφορές των κρατών-μελών και στο ανώτατο όριο δαπανών που επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με άλλα λόγια, η Ένωση αξιοποιεί τα θεσμικά της όρια για να στηρίξει το Κίεβο, χωρίς να ανοίξει ευθέως το πιο ακανθώδες ζήτημα: τη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων.

Σημαντική λεπτομέρεια της συμφωνίας είναι οι εξαιρέσεις που προβλέπονται για τρεις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης – την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία. Έτσι, την οικονομική ευθύνη του δανείου αναλαμβάνουν τελικά 24 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.