Μεσολόγγι - Bullying με κάμερα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 14χρονο και τον ανάγκασαν να γονατίσει

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, δυο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, προχθές το μεσημέρι, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, ο 14χρονος χτύπησε στο πρόσωπο έναν συνομήλικο του και στη συνέχεια ασκώντας του ψυχολογική βία, τον εξανάγκασε να γονατίσει, ζητώντας συγγνώμη σε πρόσωπα που δεν βρίσκονταν στο χώρο, ενώ παράλληλα ο 15χρονος βιντεοσκοπούσε με το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου κατηγορούμενου, το περιστατικό και στη συνέχεια δημοσιοποίησαν το βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ στη κατοχή του 14χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.