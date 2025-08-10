Τη Δευτέρα η κηδεία του 61χρονου μελισσοκόμου Γιάννη Αθανασόπουλου, που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην 111

Η τελευταία πράξη για έναν άνθρωπο που σημάδεψε την περιοχή με την παρουσία του
Συγγενείς, φίλοι θα αποχαιρετήσουν αύριο, Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, τον 61χρονο μελισσοκόμο Γιάννη Αθανασόπουλο από το Καρπέτα Αχαΐας, που έχασε τη ζωή του σε σοκαριστικό τροχαίο στην Πατρών- Τριπόλεως (111), κοντά στη Δαφνούλα Τριταίας.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10 το πρωί στον προαύλιο χώρο του Α’ Κοιμητηρίου Πατρών, ενώ θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.
Ο αδόκητος χαμός του έχει σκορπίσει θλίψη στην Πάτρα και σε όσους τον γνώριζαν ως έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό.
