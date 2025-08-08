Ερυμάνθεια: Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο με νταλίκα στη Δαφνούλα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Εθνική Οδό 111, στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου.

Νταλίκα συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγάκι που μετέφερε κυψέλες με μελίσσια, το οποίο οδηγούσε ένας 60χρονος κάτοικος Καρπέτα. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε στο όχημά του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Δυστυχώς, τα τραύματά του αποδείχθηκαν θανατηφόρα και ο 60χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Τροχαία.