Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο- Προχωρούν σε ομαδικές αγωγές και μηνύσεις οι επιβάτες

Στα Νέα Στύρα της Εύβοιας, μετά την κατάθεση, από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, του σχεδίου αποκόλλησης του φέρι μπόουτ που προσάραξε σε ύφαλο, και τις σχετικές άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποκόλλησης και το πλοίο ρυμουλκήθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο.

Νωρίτερα, νηογνώμονας έλεγξε το πλοίο και δεν βρήκε βλάβη στα πηδάλια, όπως είχε υποστηρίξει ο καπετάνιος ο οποίος απολογείται αύριο. Εν τω μεταξύ, μηνύσεις, για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε, ετοιμάζονται να καταθέσουν οι επιβάτες του πλοίου.

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, σε δηλώσεις της, ανέφερε: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Νωρίτερα την Πέμπτη η πλοιοκτήτρια εταιρεία, κατέθεσε στις λιμενικές αρχές το επιχειρησιακό πλάνο για την αποκόλληση του πλοίου, ενώ οι επιβάτες αγωνιούν τι θα γίνει με τις περιουσίες τους.

Όπως ανέφερε επιβάτης του πλοίου: «Από την Τρίτη το βράδυ όταν βγήκαμε στο λιμάνι υπήρχε ένας λιμενικός με στολή και πήρε όλα τα ονόματα των επιβατών κανένας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας. Το αυτοκίνητό μου είναι στο καράβι από την Τρίτη το βράδυ είναι φορτωμένο με βαλίτσες».

Επισήμως δόθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας, το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών της αποκόλλησης και της ναυαγέρεσης του συγκεκριμένου πλοίου και μετά από αρκετές υπηρεσίες που χρειάστηκε να επεξεργαστούν το σχέδιο που κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων, δόθηκε το πράσινο φως.

Σε όσα πράγματα κατέθεσε ή φέρεται να κατέθεσε καλύτερα ο καπετάνιος, οι νηογνώμονες που έκαναν την αυτοψία, αναφέρουν ότι επί της ουσίας καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου από αυτά που ανέφερε ο νηογνώμονας, ότι δηλαδή δεν υπήρξε, δεν διαπίστωσε κάποια βλάβη στα πηδάλια.

Ο καπετάνιος όμως από την πρώτη στιγμή, φέρεται πως ισχυρίστηκε πως δεν λειτούργησαν τα πηδάλια και γι’ αυτό το λόγο δεν είδε και την ξέρα όταν ξαφνικά προσπάθησε να χρησιμοποιήσει για να σταματήσει το πλοίο να γυρίσει ανάποδα τις μηχανές, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν τα πηδάλια. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι δεν ισχύει, τουλάχιστον οι δύο απόψεις, ο ισχυρισμός του καπετάνιου και η εξέταση που έκανε αυτοψία του νηογνώμονα δείχνει ότι αυτά τα δύο δεν συνάδουν.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για το φέρι μποτ

«Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος», τονίζει με ανακοίνωσή της η «Δεληγιάννης Φέρις», για το φέρι μποτ, «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε έξω από τα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) chiotelis@chiotelisandco.gr 2)mtsakiri@chiotelisandco.gr, 3)ntsantila@chiotelisandco.gr, 4) secretary@chiotelisandco.gr, προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος.

ertnews.gr