Νέα Στύρα: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες αποκόλλησης του φέρι μποτ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες αποκόλλησης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», που προσάραξε την Τρίτη στη βραχονησίδα «Γλάρος» στα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Δόθηκαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, ενώ εκδόθηκε και η απόφαση της Λιμενικής Αρχής για την έναρξη των εργασιών αποκόλλησης του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα

Το πλοίο μετέφερε 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα, ενώ στο εσωτερικό του παραμένουν τα οχήματα και οι αποσκευές των ταξιδιωτών. Όταν το πλοίο ρυμουλκηθεί σε ασφαλές σημείο, θα ακολουθήσει τεχνικός έλεγχος από ειδικούς για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της προσάραξης. Ο καπετάνιος φέρεται να δήλωσε ότι χάθηκε ο έλεγχος του πηδαλίου.