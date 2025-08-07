Πάτρα: Υψηλός κίνδυνος για φωτιά αύριο- Πού θα απαγορεύεται η κυκλοφορία

Λόγω υψηλού κινδύνου (κατηγορία κινδύνου 4) για εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή μας αύριο Παρασκευή 8 Αυγούστου το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας εφιστά την προσοχή των πολιτών, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου και συνεχίζει:



Απαγόρευση για προληπτικούς λόγους της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων λόγω επικινδυνότητας για πρόκληση σε δασικούς δρόμους στις εξής περιοχές:

· Τ/Κ Καλλιθέας Από Γήπεδο και άνω & Από Δεξαμενή και άνω

· Πευκόδασος Δασυλλίου του Δήμου Πατρέων & Πευκόδασος περιοχής Γηροκομείου

· Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης. (Δασικό οδικό δίκτυο και αντιπυρικές ζώνες)

· Από Άγιο Κωνσταντίνο προς Ιερά Μονή Ομπλού (Κρήνη)

· Δάσος Καρκαλός Άνω Καστριτσίου σε θέσεις Μοχλός-Χάραδρος-Πασχαλιάνοι-Αγ. Παρασκευή-Γεφύρι Σώφαινας-Μοχλός.

· Ιππικός Όμιλος Πλατανιού έως Ανω Καστρίτσι.

· Δρέπανο - Άγιος Γεώργιος - Ανεμοδούρι (Καϊμακά)





Η απαγόρευση ξεκινά από τις 21.00 μμ έως τις 06.00 πμ



Της απαγόρευσης εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι κτηματίες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής και όσοι κινούνται σε εθνικούς, επαρχιακούς και ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους».



ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

· Μην καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών και ιδιαίτερα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

· Μην ανάβουμε, τους θερινούς μήνες, υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.

· Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

· Δεν πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε σε υπαίθριους χώρους ή έξω από το αυτοκίνητο ενώ είμαστε σε κίνηση.

· Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Θα υπάρξει κίνδυνος ανάφλεξης , λόγω των υψηλών θερμοκρασιών

· Σεβόμαστε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε δασικές περιοχές σε περιόδους υψηλού κίνδυνου

· Καθαρίζουμε τις ιδιοκτησίες μας από την βλάστηση που θα γίνει ξερά χόρτα τους θερινούς μήνες και από σωρούς κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών.

· Εφόσον αντιληφθούμε πυρκαγιά καλούμε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199 - 112 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε τη φωτιά, περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται & προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

Επίσης συνίσταται στου πολίτες και κυρίως σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους να αποφύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια όπως το κάψιμο χόρτων - κλαδιών & υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, καθώς και η χρήση γεωργικών μηχανημάτων (καταστροφέα) για καθαρισμό οικοπέδων και αγροτικών εκτάσεων.

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου θα είναι σε κατάσταση ετοιμότητας σε 24ωρη βάση με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.grκαι στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-patras.gr