Σεισμός στην Καλαμάτα- Παπαζάχος: «Δεν ενεργοποιήθηκε το ρήγμα που είχε δώσει 6 Ρίχτερ το 1986»

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ταρακούνησε το μεσημέρι της Πέμπτης (07.08.2025) την Καλαμάτα. Η σεισμική δόνηση έγινε 10 λεπτά πριν τη 1 το μεσημέρι και είχε είχε επίκεντρο 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης, στον Μελιγαλά.

Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αναφέρει πως το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις στα 23 χλμ. Δεν αναφερθηκαν ζημιές και οι κάτοικοι λένε πως ήταν ισχυρός αλλά και σύντομος.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη 1 το μεσημέρι, έγινε και μετασεισμός μεγέθους 2,5 βαθμούς Ρίχτερ. Ο μετασεισμός είχε επίκεντρο 11 χλμ. νοτιοδυτικά του Μελιγαλά και εστιακό βάθος τα 10 χλμ.

Ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος, ξεκαθαρίζει πως δεν ήταν το ρήγμα της Καλαμάτας που έδωσε τον μεγάλο σεισμό των 6 Ρίχτερ το 1986.