Λαμία: Έλαβε φάκελο με ακατάλληλες φωτογραφίες από την πεθερά και την εν διαστάσει σύζυγό του

Υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας απασχολεί τα τελευταία 24ωρα την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας με θύμα έναν 51χρονο.



Για την υπόθεση μάλιστα συνελήφθη αρχικά η 64χρονη πεθερά του και στη συνέχεια η εν διαστάσει σύζυγός του, τις οποίες υπέδειξε ο παθών ως αποστολείς "ακατάλληλου" πακέτου!

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο 51χρονος στην αστυνομία, την Δευτέρα 4 Αυγούστου 2025, η μητέρα του έλαβε έναν φάκελο στον οποίο δεν αναγραφόταν κάποιο στοιχείο αποστολέα και εντός αυτού υπήρχαν δικές του ακατάλληλες φωτογραφίες και ένα χειρόγραφο επίσης ακατάλληλο προς δημοσιοποίηση. Όπως σημειώσαμε υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες ήταν πίσω από τη συγκεκριμένη αποστολή.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν νομότυπο έλεγχο στο σπίτι της 64χρονης στη Λαμία, όπου και κατάσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα με σχετικό υλικό, καθώς και επιπλέον φωτογραφίες που απεικόνιζαν τον παθόντα σε προσωπικές στιγμές! Συνέλαβαν την πεθερά ενώ η 46χρονη κόρη της αναζητήθηκε και συνελήφθη αργότερα.

Τελικά οι δύο γυναίκες απολογήθηκαν το πρωί της Πέμπτης ενώπιον Ανακρίτριας και Εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες, καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ η κάθε μία.

πηγή lamiareport.gr