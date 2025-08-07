Σεισμός αισθητός στην Πάτρα και την Αχαΐα- 4,7 ρίχτερ στη Μεσσηνία

11 χλμ ΒΔ της Μεσσήνης, το επίκεντρο
Σεισμός έγινε αισθητός στην Πάτρα και την Αχαΐα στις 12.49. H δόνηση σημειώθηκε στη Μεσσηνία.
Σύμφωνα με αναθεωρημένη μέτρηση η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,7 ρίχτερ και το επίκεντρο προσδιορίζεται 11 χλμ ΒΔ της Μεσσήνης.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και το επίκεντρο προσδιορίζεται 11 χλμ νοτιοδυτιά του Μελιγαλά.
Το εστιακό βάθος ήταν 5 χλμ.
Ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 2,5 ρίχτερ.
Σύμφωνα με αναφορές στην ιστοσελίδα του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν σχετικά σύντομος σε διάρκεια αλλά αρκετά ισχυρός και έγινε αισθητός σε αρκετές γύρω περιοχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr