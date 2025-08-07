Σεισμός αισθητός στην Πάτρα και την Αχαΐα- 4,7 ρίχτερ στη Μεσσηνία

Σεισμός έγινε αισθητός στην Πάτρα και την Αχαΐα στις 12.49. H δόνηση σημειώθηκε στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με αναθεωρημένη μέτρηση η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,7 ρίχτερ και το επίκεντρο προσδιορίζεται 11 χλμ ΒΔ της Μεσσήνης.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και το επίκεντρο προσδιορίζεται 11 χλμ νοτιοδυτιά του Μελιγαλά.

Το εστιακό βάθος ήταν 5 χλμ.

Ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 2,5 ρίχτερ.