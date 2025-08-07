Τροχαίο ανάμεσα σε Μιντιλόγλι και Βραχνέικα- Ένας τραυματίας

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο .Επί τόπου αστυνομία και ΕΚΑΒ
Τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγο ανάμεσα σε Βραχνέικα και Μιντιλόγλι στην Νέα Πατρών Πύργου.
Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και αστυνομία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες συγκρούστηκε αυτοκίνητο με δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.
Στο σημείο η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια.
