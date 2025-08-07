Φωτιά σε σταθμευμένο Ι.Χ. στη μαρίνα της Πάτρας- Ερευνώνται τα αίτια

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε σταθμευμένο όχημα στη Μαρίνα της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3 τα μεσάνυχτα, με το Ι.Χ. να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα ελλιμενισμένα σκάφη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, με πυροσβέστες να προχωρούν στην κατάσβεση της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για εμπρησμό.

Καμία αναφορά δεν υπάρχει για τραυματισμούς ή ζημιές σε παρακείμενα σκάφη.