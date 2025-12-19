Ανδρέας Κατσανιώτης: Εθνική στρατηγική για έναν πρωτογενή τομέα παραγωγής και υπεραξίας

Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε την Πέμπτη 18/12 ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

Ο κ. Κατσανιώτης επισήμανε ότι η χώρα έκανε επιλογές ευθύνης, με τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή και το gov.gr να βελτιώνουν ουσιαστικά τη λειτουργία του κράτους.

Για την άμυνα, τόνισε ότι η ονοματοδοσία της φρεγάτας Belharra στέλνει ισχυρό μήνυμα στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυσης της εθνικής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται φοβικά, αλλά να αποτελούν αφορμή για ουσιαστική συζήτηση σχετικά με το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και της υπαίθρου. Όπως ανέφερε, ο πρωτογενής τομέας δεν είναι άθροισμα αποσπασματικών μέτρων αλλά μια ενιαία αλυσίδα που απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Ο βουλευτής κ. Κτσανιώτης πρότεινε τη συνέχιση και διεύρυνση των προγραμμάτων θερμοκηπιακών καλλιεργειών, με έμφαση και σε ελαφριές κατασκευές, τη σύνδεσή τους με προγράμματα νέων αγροτών και την πρόβλεψη ενεργοποίησης δικαιωμάτων. Παράλληλα, τόνισε ότι καμία στρατηγική δεν μπορεί να πετύχει χωρίς λύσεις στο κρίσιμο ζήτημα των εργατών γης και χωρίς σύγχρονο κανονισμό ασφάλισης των θερμοκηπίων από τον ΕΛΓΑ.

Για την κτηνοτροφία, επισήμανε την ανάγκη ενός ειδικού σχεδίου βελτίωσης για τις σταβλικές εγκαταστάσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και ξεκάθαρους κανόνες, ώστε να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες και ζητήματα βιοασφάλειας. Όπως ανέφερε, ο εκσυγχρονισμός, η καταγραφή ζωικού κεφαλαίου και η διασταύρωση στοιχείων παραγωγής αποτελούν προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό της κτηνοτροφίας του μέλλοντος.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε ότι υπήρξαν φαινόμενα απάτης χωρίς πολιτικό πρόσημο, τα οποία εντοπίστηκαν μέσα από τους ελέγχους του ίδιου του Οργανισμού. Τόνισε, ωστόσο, ότι η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ είναι αναγκαία προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη των πολιτών, με ενίσχυση σε προσωπικό, εργαλεία ελέγχου και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

Κλείνοντας, έθεσε το κεντρικό πολιτικό δίλημμα: αν η χώρα θέλει έναν πρωτογενή τομέα επιδοτήσεων ή έναν πρωτογενή τομέα παραγωγής και υπεραξίας. Υπογράμμισε ότι χωρίς τον άνθρωπο στο επίκεντρο –τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο – χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα, αναβάθμιση της ζωής στην ύπαιθρο και ενίσχυση συλλογικών σχημάτων, καμία επένδυση δεν μπορεί να αποδώσει.

Όπως ανέφερε τέλος, οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη αποτελούν σαφές μήνυμα ότι απαιτείται μια εθνική στρατηγική με διάρκεια, τόλμη και συνέπεια, που θα ακολουθηθεί μέχρι τέλους.