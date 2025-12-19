Χριστίνα Αλεξοπούλου: Αναφορά στη Βουλή για τη συγχώνευση των 6ου και 19ου Δημοτικών Σχολείων Πατρών

Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη, κατέθεσε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, διαβιβάζοντας το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην επικείμενη συγχώνευση των συστεγαζόμενων 6ου και 19ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, επισημαίνοντας ότι «η συγκεκριμένη επιλογή δεν εξυπηρετεί το παιδαγωγικό συμφέρον των μαθητών ούτε την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας». Όπως τονίζεται, «η αύξηση του αριθμού μαθητών, η μείωση των οργανικών θέσεων και η συρρίκνωση των τμημάτων ένταξης δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης».

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αξιοποίησε το κοινοβουλευτικό εργαλείο της Αναφοράς προκειμένου να αναδειχθεί η ανάγκη επανεξέτασης της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης, καθώς όπως επισημαίνεται στο υπόμνημα, «το 6ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών καλύπτει υπαρκτές μορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες και παρουσιάζει σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα και συνεργασίες, οι οποίες κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν».

Σε σχετική της δήλωση, η κα. Αλεξοπούλου σημειώνει:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό και πολυεπίπεδο έργο για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, με παρεμβάσεις που ενισχύουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και τις σχολικές υποδομές σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι κρίσιμο κάθε οργανωτική απόφαση να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και το παιδαγωγικό όφελος των μαθητών, κάτι που εκτιμώ ότι μπορεί να επιτευχθεί και στην περίπτωση των συστεγαζόμενων 6ου και 19ου Δημοτικών Σχολείων Πατρών».