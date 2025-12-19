Μουσικές «Γέφυρες Συμπερίληψης» από το 43ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Μια ιδιαίτερα όμορφη και εορταστική διαδικτυακή μουσική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 από το 43ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ122 με τίτλο «Άνεμος Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Αλλαγής».

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning με τίτλο «Digital Bridges for Inclusion: Building Inclusive Classrooms with Technology and New Pedagogies», στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και σχολεία από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης, οι μαθητές του 43ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών από τις Γ’, Δ’ και Ε’ τάξεις παρουσίασαν χριστουγεννιάτικα και παραδοσιακά τραγούδια, με τους μαθητές της Ε΄ τάξης να συνοδεύουν το αρμόνιο με τις φλογέρες τους, προσφέροντας στους μαθητές των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών σχολείων μια ολοκληρωμένη και ποιοτική μουσική εμπειρία. Παράλληλα, οι μαθητές των σχολείων από την Ισπανία, την Ιταλία και την Τουρκία παρουσίασαν χριστουγεννιάτικα και παραδοσιακά τραγούδια από τις χώρες τους. Η μουσική αποτέλεσε το μέσο επικοινωνίας και σύνδεσης

των παιδιών, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαπολιτισμικής συνεργασίας, της συμπερίληψης και της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τον μουσικό συντονισμό και τη διεύθυνση της εκδήλωσης είχε ο εκπαιδευτικός Μουσικής του σχολείου, κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος, ο οποίος με τη στήριξη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας προετοίμασε τους μαθητές και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχημένη υλοποίηση της δράσης.

Στο τέλος της εκδήλωσης, τους μαθητές περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς ο Άγιος Βασίλης έκανε την εμφάνισή του στον χώρο του σχολείου, μοιράζοντας ευχές και ένα μικρό αναμνηστικό δώρο στα παιδιά. Την όμορφη αυτή πρωτοβουλία ανέλαβε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, σε συνεργασία με τον διευθυντή κ. Παναγιώτη Κακαβά και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ενισχύοντας το πνεύμα συνεργασίας και προσφοράς προς τους μαθητές.

Το 43ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, μέσα από τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Erasmus+ και το eTwinning, συνεχίζει να προάγει σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, την εξωστρέφεια και την καλλιέργεια αξιών όπως η συνεργασία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η ενεργή ευρωπαϊκή πολιτειότητα.

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή συνάντηση αποτέλεσε μια πολύτιμη ευκαιρία για τους μαθητές να συναντηθούν με συνομηλίκους τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη μουσική, να μοιραστούν στοιχεία της πολιτιστικής τους ταυτότητας και να βιώσουν τη χαρά της συνεργασίας και της επικοινωνίας, σε ένα κλίμα γιορτής, αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού.