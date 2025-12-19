Καιρός τα Χριστούγεννα: Τοπικές βροχές παραμονή και ανήμερα

Τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένονται τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Όπως ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος στο LiveNews, «ουσιαστικά περίπου από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα, με τοπικές βροχές που δεν θα προβληματίσουν».

Σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσίασε στο MEGA, «μόνο το Σάββατο (20/12/25) βράδυ και προς το ξημέρωμα της Κυριακής αναμένονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές του νοτίου Αιγαίου, δηλαδή στην Κρήτη, στις νότιες Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα».

Στην Αττική, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μπόρας το βράδυ του Σαββάτου.

Ο καιρός θα συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο, μέχρι και τη Δευτέρα. Από το βροχερό σκηνικό, σχεδόν αποκλείεται η Μακεδονία «όχι τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της Θράκης, αλλά από τη Λάρισα και νοτιότερα μέχρι και την Κρήτη θα έχουμε κατά βάση, κατά περιόδους άστατο καιρό» είπε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Το βράδυ της Τρίτης (23/12/25) τα προγνωστικά δείχνουν να φτάνει ένα σύστημα με βροχές το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά μέχρι και την Τετάρτη τις περισσότερες περιοχές της χώρας. «Όχι με ακραίες βροχές, όχι με βροχές που θα προβληματίσουν, όχι με βροχές που θα οδηγήσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα».

Οι βροχές αυτές, αναμένεται να είναι ίσως και πιο δυνατές στη Δυτική Ελλάδα. Από την Κέρκυρα μέχρι τη Μεσσηνία όπως είπε ο Γιάννης Καλλιάνος. Καθώς θα είναι παραμονή Χριστουγέννων, ενδεχομένως αυτές οι καιρικές συνθήκες να δυσκολέψουν λίγο τους ταξιδιώτες.

«Και στο Ιόνιο και στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, από την Πελοπόννησο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι και τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, Τρίτη και Τετάρτη κατά διαστήματα ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης, κατά περιόδους και πιο γενικευμένες βροχές αλλά και νοτιάδες» τόνισε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ηρεμεί ο καιρός την Πέμπτη

Την Πέμπτη ανήμερα των Χριστουγέννων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα γίνει λίγο πιο ήπια. «Δηλαδή μπορεί να έχουμε τις δύο προηγούμενες μέρες με βροχές αρκετές, αλλά την Πέμπτη χαλαρώνει η κατάσταση, δηλαδή θα είναι πολύ πιο ήπια τα φαινόμενα, πολύ πιο καλός ο καιρός. Μην περιμένουμε ήλιο, θα έχουμε συννεφιά κατά περιόδους, αλλά με ήπιες βροχοπτώσεις. Και βέβαια από τις 26 του μηνός και στη συνέχεια, σε βάθος χρόνου, κρατώντας ένα μεγάλο ερωτηματικό, ίσως έχουμε έλευση περισσότερου κρύου και πάλι άστατου καιρού.