Εξιχνιάστηκε κλοπή σε σπίτι στο Αγρίνιο

Εξιχνιάστηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, υπόθεση κλοπής και κοσμήματος, από οικία στο Αγρίνιο, σύμφωνα με την αστυνομια.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΔ. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών ανδρών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν

ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι στις 13-12-2025 εισήλθαν σε οικία ηλικιωμένης στο Αγρίνιο και αφού ερεύνησαν τους χώρους αφαίρεσαν μια

τσάντα, που περιείχε περισσότερα από -40.000- ευρώ, ένα δαχτυλίδι, αξίας -400- ευρώ και έγγραφα.

Επιπλέον, κατά την προανακριτική διαδικασία που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου πρόεκυψε ότι στις 30-12-2025 ο τέταρτος κατηγορούμενος, ενεργώντας από κοινού με δυο από τους κατηγορούμενους, διέρρηξαν την οικία της παθούσας, με σκοπό την

κλοπή, χωρίς να αφαιρέσουν κάποιο αντικείμενο.

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων διενεργήθηκαν ενδελεχείς έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Αγρινίου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των κλοπών και την ταυτοποποίηση

των κατηγορούμενων. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.