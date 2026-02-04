Δημοτική Αρχή Πάτρας: Διακοπή εργασιών στο 10ο Δημοτικό από την Επιθεώρηση Εργασίας

Σταμάτησαν μετά από καταγγελία και παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας οι εργασίες στο 10ο Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή.

Όπως τονίζει, στο σχολείο "γίνονταν εργασίες από τη Διεύθυνση Αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων, για την άρση επικινδυνότητας και την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και διερχόμενων, λόγω πτώσης υλικών από τη στοά" ενώ καταγγέλλει "το γεγονός ως απαράδεκτο, αφού είναι προτεραιότητα η ασφάλεια όσων διέρχονται από τη στοά και κυρίως των μαθητών του σχολείου"

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής έχει ως εξής:

Σήμερα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών επί της οδού Κορίνθου, όπου γίνονταν εργασίες από τη Διεύθυνση Αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων, για την άρση επικινδυνότητας και την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και διερχόμενων, λόγω πτώσης υλικών από τη στοά, μετά από καταγγελία και παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας οι εργασίες σταμάτησαν.

Καταγγέλλουμε το γεγονός ως απαράδεκτο, αφού είναι προτεραιότητα η ασφάλεια όσων διέρχονται από τη στοά και κυρίως των μαθητών του σχολείου.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι αρμόδιοι φορείς καλό θα ήταν να παρεμβαίνουν με την ίδια ταχύτητα σε κάθε καταγγελία που γίνεται από τους εργαζόμενους, τα σωματεία και τους φορείς του εργατικού κινήματος, για τη ΒΙΠΕ και συνολικά τους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου για τους εργαζομένους".