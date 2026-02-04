Ιταλία: 22χρονη δολοφονήθηκε από τον 28χρονο αδελφό της

Μια ακόμα γυναικοκτονία έχει σοκάρει την Ιταλία καθώς μια 22χρονη δολοφονήθηκε από τον 28χρονο αδελφό της στο σπίτι τους στη Νάπολη, τη νύχτα της Τρίτης .

Το θύμα της γυναικοκτονίας η Ιλένια Μουζέλα ζούσε στην περιοχή Ποντιτσέλι στην περιφέρεια της Νάπολης στη νότια Ιταλία, όπου η κοινωνική πραγματικότητα είναι δύσκολη και οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη διακίνηση ναρκωτικών και την παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος.

Κατά την διάρκεια της νύχτας ο αδελφός της, ο Τζουζέπε, μαχαίρωσε πισώπλατα την Ιλένια μέχρι θανάτου. Το θύμα ήταν μόλις 22 ετών ενώ ο δολοφόνος της είναι 28 χρόνων και φαίνεται πως μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν μια καλή σχέση. Ωστόσο πρόσφατα το κλίμα είχε αλλάξει μεταξύ τους, με συνεχείς εντάσεις.