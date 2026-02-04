Ηλεία: Εξιχνιάστηκαν δέκα κλοπές σε σπίτια

Εξιχνιάστηκαν, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, δέκα υποθέσεις κλοπών, που διαπράχθηκαν σε οικίες στην Ηλεία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές σε βάρος δυο ημεδαπών ανδρών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι δυο κατηγορούμενοι από τις 07-02-2025 έως τις 09-11-2025 διέπραξαν δέκα κλοπές (εννέα τετελεσμένες – μια απόπειρα), σε οικίες σε

περιοχή του Πύργου, αφαιρώντας ένα κυνηγετικό όπλο - καραμπίνα, κοσμήματα, εργαλεία (χορτοκοπτικό και κονταροπρίονο), ηλεκτρικές συσκευές και οικιακά είδη, σωληνώσεις καλοριφέρ, -3- τενεκέδες με

ελαιόλαδο και -45- ευρώ.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι από τηνδιάπραξη των κλοπών, καθώς και οι φθορές που προκάλεσαν υπερβαίνει τις

-6.000- ευρώ.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών, διενεργήθηκαν μεθοδικές και εμπεριστατωμένες έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης

και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των κλοπών και την ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.