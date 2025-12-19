ΗΠΑ: Γνωστή ρεπόρτερ δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μπροστά στον 3χρονο γιο τους

Σοκαριστικό περιστατικό

Ο αθλητικός κόσμος των ΗΠΑ συγκλονίζεται από την είδηση του θανάτου της Κριστίνα Σάντερς, ρεπόρτερ της National Football League (NFL). Σύμφωνα με το foxnews.com, η 38χρονη Σάντερς βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Χούβερ της Αλαμπάμα, ενώ δίπλα της εντοπίστηκε και η σορός του 41χρονου συζύγου της, Τζόνι Ράιμς. Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, πρόκειται για περίπτωση δολοφονίας - αυτοκτονίας, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο 41χρονος σκότωσε τη σύζυγό του πυροβολώντας τη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε την περασμένη Τρίτη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> TRAGEDY: TV Reporter and Husband Found Dead in Suspected Murder-Suicide<br><br>Esteemed sports reporter Christina Chambers and her husband, Johnny Rimes, were found dead inside their Hoover, Alabama, home on Tuesday morning.<br><br>Officers were called to the property in the 700 block of… <a href="https://t.co/LkWKP64FIs">pic.twitter.com/LkWKP64FIs</a></p>— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) <a href="https://twitter.com/TrueCrimeUpdat/status/2001185339558518896?ref_src=twsrc%5Etfw">December 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Μπροστά στα μάτια του 3χρονου γιου τους Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι το συμβάν έγινε μπροστά στα μάτια του 3χρονου αγοριού τους. Το μικρό αγόρι ήταν αυτό που άνοιξε την πόρτα στον πατέρα της 38χρονης που έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού ανήσυχος καθώς δεν είχαν εμφανιστεί σε προκαθορισμένο ραντεβού το πρωί της ίδιας ημέρας για να πάνε στην εκκλησία. Στη συνέχεια τον οδήγησε στο σημείο του σπιτιού όπου κείτονταν τα πτώματα των γονιών του. Ένας γείτονας που είδε τη στιγμή που έφτανε ο παππούς του μικρού περιέγραψε τη σκηνή: Όταν έφτασε στην εξώπορτα, φέρεται να τον υποδέχτηκε το αγόρι που τον άφησε στη συνέχεια να μπει στο σπίτι. «Το παιδί άνοιξε την πόρτα», είπε ο γείτονας αρχικά και πρόσθεσε: «Μετά μπήκαν μαζί στο σπίτι και βρήκαν τα πτώματα. Ήταν αποκαρδιωτικό».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Completely heartbroken beyond measure.<br><br>There are no words, but I will try. <br><br>Often, when something tragic happens, folks talk about how great a person’s impact was. But what Christina Chambers means to so many people in the state of Alabama — cannot even be described. <br><br>Her… <a href="https://t.co/F3Vs5sZoa4">pic.twitter.com/F3Vs5sZoa4</a></p>— Simone Eli (@SimoneEli_TV) <a href="https://twitter.com/SimoneEli_TV/status/2001037116810387578?ref_src=twsrc%5Etfw">December 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στην πόλη αυτή πριν από επτά χρόνια, σύμφωνα με τον ίδιο γείτονα, ο οποίος πρόσθεσε ότι έδειχναν ευτυχισμένοι στη σχέση τους. Ωστόσο, μετά τη γέννηση του παιδιού τους, ο γείτονας είπε ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» μεταξύ του ζευγαριού. Μάλιστα, φέρεται να υπήρχαν αναφορές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς όμως να υπάρχουν καταγγελίες στις Αρχές. «Ήμουν τόσο σοκαρισμένος, αλλά για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, δεν εξεπλάγην εντελώς», είπε ο ίδιος. Θλίψη και συγκίνηση Το βράδυ της Τρίτης, πρώην συνάδελφοι της Τσέιμπερς στον τηλεοπτικό σταθμό WBRC 6όπου είχε εργαστεί, μετέδωσαν ένα συγκινητικό αφιέρωμα στη συνάδελφό τους. «Η Κρίστίνα Τσέιμπερς είχε μια όμορφη ικανότητα να σε κάνει φίλη της αμέσως», είπε μια δημοσιογράφος με την οποία είχαν εργαστεί μαζί. Η Τσέιμπερς είχε προσληφθεί από τον συγκεκριμένο σταθμό το 2015 και εργάστηκε εκεί για 7 χρόνια στον τομέα των αθλητικών μεταδόσεων. Στη συνέχεια αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα εκπαιδευτικού, χωρίς όμως να αφήσει τον κόσμο των σπορ, καθώς κάλυπτε ως «ρεπόρτερ γραμμών» για μια από τις πιο προβεβλημένες διοργανώσεις παγκοσμίως, αυτή του NFL, για λογαριασμό του δικτύου FOX. Πολλοί την περιέγραψαν ως τη χαρά της ζωής, ενώ μετά το τέλος των αγώνων την περασμένη αγωνιστική όταν και έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, πολλοί πρωταγωνιστές του αμερικανικού ποδοσφαίρου (football) μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για εκείνη εξαίροντας την προσωπικότητα, αλλά και τον επαγγελματισμό της.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Steven Pearl opened his press conference by paying tribute to Christina Chambers:<br><br>"She was a beacon. She was a luminary. She just lit up a room every time she walked into it. She was what we all should aspire to be on a day-to-day basis based on how she treated other people." <a href="https://t.co/1I3GWLOivi">pic.twitter.com/1I3GWLOivi</a></p>— The Next Round (@NextRoundLive) <a href="https://twitter.com/NextRoundLive/status/2001731497410334762?ref_src=twsrc%5Etfw">December 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>