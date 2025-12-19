Σοβαρή καταγγελία σε πτήση από τη Μάλαγα: Επιβίβασαν νεκρή 89χρονη και ανέφεραν πως είναι κουρασμένη

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση από τη Μάλαγα της Ισπανίας προς το Γκάτγουικ της Βρετανίας, όταν, σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών, οικογένεια φέρεται να μετέφερε εντός του αεροσκάφους μια 89χρονη γυναίκα που είχε καταλήξει.

Η 89χρονη επιβάτης μεταφέρθηκε στο αεροσκάφος με αναπηρικό αμαξίδιο, με τη βοήθεια πέντε συγγενών της, οι οποίοι, σύμφωνα με μάρτυρες, είπαν στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ότι η γυναίκα δεν αισθανόταν καλά και είχε αποκοιμηθεί. Ωστόσο, λίγο πριν την απογείωση, το πλήρωμα της καμπίνας ενημερώθηκε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει, σύμφωνα με την Daily Mail. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η πτήση να καθυστερήσει 12 ώρες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, οι συγγενείς είπαν στον υπάλληλο πως η ηλικιωμένη ήταν κουρασμένη ενώ ένας άκουσε να λένε «είναι εντάξει, είμαστε γιατροί».

Στη συνέχεια, το αεροπλάνο τροχοδρόμησε αλλά σταμάτησε λίγα δευτερόλεπτα πριν την απογείωση, όταν το πλήρωμα συνειδητοποίησε ότι η επιβάτης ήταν νεκρή, σύμφωνα με μαρτυρίες. Η easyJet ισχυρίζεται ότι οι επιβάτες έκαναν λάθος, καθώς η 89χρονη ήταν ζωντανή όταν επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Η Πέτρα Μπόντινγκτον που επέβαινε στο αεροπλάνο δήλωσε: «easyJet, από πότε επιτρέπετε σε νεκρούς να επιβιβάζονται στα αεροπλάνα σας; Σοβαρά! Ξέρω ότι δεν είναι αστείο, γιατί κάποιος όντως πέθανε, αλλά το προσωπικό εδάφους της επέτρεψε σε κάποιον που φαινόταν νεκρός να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και παραδόξως, όταν ετοιμαζόμασταν να απογειωθούμε, πέθανε. Μας κάλεσαν πίσω στον τερματικό σταθμό, ακύρωσαν όλη την πτήση και έβγαλαν όλους από το αεροπλάνο. Δεν θα σε άφηναν να επιβιβαστείς αν ήσουν μεθυσμένος, αλλά προφανώς δεν υπάρχει πρόβλημα αν είσαι νεκρός και φαίνεσαι νεκρός, και αυτή πραγματικά φαινόταν νεκρή, καθισμένη σε μια καρέκλα, που την έσπρωχνε η οικογένειά της. Και προφανώς η οικογένεια ρωτήθηκε από το προσωπικό εδάφους και είπε ότι ήταν απολύτως καλά. Δεν ήταν απολύτως καλά. Όλοι όσοι την έβλεπαν έλεγαν: Θεέ μου, μοιάζει νεκρή και όντως ήταν νεκρή. Επομένως, easyJet, θα πρέπει να ντρέπεστε για το προσωπικό σας στο έδαφος, ήταν απαράδεκτο σήμερα».

Η επιβάτης έγραψε ότι το προσωπικό εδάφους ρώτησε πέντε φορές την οικογένεια της γυναίκας αν ήταν καλά, και εκείνοι επέμειναν ότι ήταν. «Με γυμνό μάτι, φαινόταν σαν να ήταν ήδη νεκρή, λιπόθυμη σε αναπηρικό καροτσάκι. Γιατί λοιπόν της επέτρεψαν να επιβιβαστεί στην πτήση και μετά να διαταράξει τα σχέδια όλων... μόνο και μόνο για να γλιτώσει η οικογένεια τα έξοδα επαναπατρισμού; Αηδιαστικό! Ετοιμαστείτε για τις επιστροφές χρημάτων και τις καταγγελίες που θα ακολουθήσουν!», συμπλήρωσε.

Η 19χρονη Ελίζαμπεθ Ρόουλαντ που ταξίδευε στην Αγγλία με τον σύντροφό της για να είπε στην Daily Mail ότι καθόταν μπροστά από τη γυναίκα και τους δύο συγγενείς της στην πύλη και μόνο τρεις σειρές μπροστά τους στο αεροπλάνο. Είπε ότι από την πρώτη στιγμή που είδε τη γυναίκα, η οποία ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο και φορούσε κολάρο, υποστηριζόμενη από ένα μαξιλάρι για το λαιμό, κατάλαβε ότι «δεν ήταν μαζί μας».

«Η οικογένειά της προσπαθούσε να την ξυπνήσει και της έλεγε: “Μπορείς να με ακούσεις; Θα επιβιβαστούμε τώρα, θα επιβιβαστούμε τώρα” Της μιλούσαν και συμπεριφέρονταν σαν να ήταν ζωντανή», είπε η 19χρονη. Μάλιστα, όταν ματαιώθηκε η απογείωση, «κανείς από την οικογένεια δεν φαινόταν αναστατωμένος ή πανικοβλημένος, δεν έκλαιγαν ούτε ήταν σοκαρισμένοι, ήταν απόλυτα ήρεμοι και μιλούσαν με τους διασώστες. Δεν έδειξαν ίχνος συναισθήματος. Φαινόταν σαν να προσπαθούσαν να κάνουν τα πάντα να φαίνονται φυσιολογικά».

Οι διασώστες μετέφεραν τη γυναίκα στο πίσω μέρος του αεροπλάνου και την συνέδεσαν με κάποιο είδος ιατρικής συσκευής, η οποία «δεν έβγαζε κανένα ήχο», όπως είπε και η 19χρονη κατάλαβε ότι η γυναίκα είχε ήδη πεθάνει.

Ένας άλλος επιβάτης που θέλησε να παραμείνει ανώνυμος δήλωσε: «Όλοι στο αεροπλάνο σκέφτηκαν ότι φαινόταν νεκρή όταν έφτασε, δεν έπρεπε ποτέ να της επιτραπεί να πετάξει». Από την πλευρά της η Τρέισι Αν Κίτσινγκ εξέφρασε την οργή της μέσω social media: «easyJet είστε απίστευτοι! Γιατί αφήσατε μια νεκρή να επιβιβαστεί στην πτήση μας;! Η ειδική βοήθεια (η υπηρεσία για επιβάτες ΑμεΑ) είναι επίσης υπεύθυνη. Έπρεπε να είχαν θέσει το ζήτημα. Την είδα να την μεταφέρουν με αμαξίδιο στο αεροπλάνο. Κάποιος της κρατούσε το κεφάλι καθώς περνούσαν μπροστά μου! Ένας γιατρός που βρισκόταν στο αεροπλάνο (επιβεβαίωσε) ότι ήταν ήδη νεκρή όταν την έβαλαν στη θέση της».

«Ωστόσο, πρέπει να δείξω συμπόνια για την καημένη που πέθανε και την οικογένειά της, καθώς και για το πλήρωμα της καμπίνας και το προσωπικό εδάφους. Τι τρομερή κατάσταση για όλους τους. Πρέπει επίσης να επαινέσω τον πρώτο συγκυβερνήτη που βγήκε και απάντησε υπομονετικά στις ερωτήσεις μας. Ήταν επαγγελματίας και ευγενικός, σας ευχαριστώ», συμπλήρωσε.

«Ελπίζω οι ισπανικές αρχές να τους επιβάλουν την αυστηρότερη ποινή. Είδαμε την οικογένεια να φαίνεται ντροπιασμένη, όπως θα έπρεπε. Θα έπρεπε να τους είχαν απομακρύνει με χειροπέδες», σημείωσε.

Δεν είναι γνωστό τι συνέβη στη σορό της γυναίκας μετά την απομάκρυνσή από το αεροσκάφος - ή στα μέλη της οικογένειας που ήταν μαζί της, αν και δεν πιστεύεται ότι συνελήφθησαν μετά την ανακάλυψη του θανάτου.

Η πτήση είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από την Μάλαγα στις 11:15 π.μ. και να προσγειωθεί περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 1:10 μ.μ. Ωστόσο, μετά το περιστατικό, η πτήση αναχώρησε στις 10:47 μ.μ. και προσγειώθηκε στο Γκάτγουικ γύρω στα μεσάνυχτα.

Ένας εκπρόσωπος της easyJet δήλωσε: «Η πτήση EZY8070 από τη Μάλαγα προς το Λονδίνο - Γκάτγουικ επέστρεψε στο σταθμό πριν από την αναχώρηση λόγω ενός επιβάτη που χρειάστηκε επείγουσα ιατρική βοήθεια. Η πτήση υποδέχτηκε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η επιβάτης δυστυχώς απεβίωσε. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους της επιβάτη και προσφέρουμε υποστήριξη και βοήθεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητα της easyJet και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους επιβάτες για την κατανόησή τους για την καθυστέρηση».