Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης των μπλόκων σε όλη τη χώρα- «Θα μείνουμε στους δρόμους μέχρι να μας απαντήσει η κυβέρνηση»

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση «αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους».

Παράλληλα, αποφασίζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με νέα μπλόκα, όπως προέκυψε από την πανελλαδική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις Σέρρες.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση υποστηρίζει πως από το σύνολο των 27 αιτημάτων των αγροτών, τα 16 έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε θετική τροχιά, εξηγώντας πως άλλα επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν «είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Οι αγρότες σε κάθε περίπτωση δεν πείθονται και όπως όλα δείχνουν, έχουν τη στήριξη του κόσμου στον μακρύ αγώνα για τις διεκδικήσεις τους. Επιπλέον, σημειώνεται πως παρόλο που οι αγρότες προτίθενται να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, σκοπεύουν να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών απελευθερώνοντας το οδικό δίκτυο.

Κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία και την κεντρική Ελλάδα

Σχετικά με τον κόμβο της Νίκαιας, οι διαμαρτυρόμενοι διέκοψαν την κυκλοφορία και στους παράπλευρους δρόμους για ένα τρίωρο, με την αστυνομία να προχωρά σε εκτροπές. Ωστόσο, υπήρχε μέριμνα ώστε οχήματα εκτάκτου ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά, να διέρχονται χωρίς εμπόδια.

Στον Πλατύκαμπο και το Αχίλλειο, η παρουσία των γεωργικών ελκυστήρων προκάλεσε την ακινητοποίηση των οχημάτων και τον σχηματισμό ουρών την Παρασκευή. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος της κλιμάκωσης που αποφασίστηκε κεντρικά, ενώ για το Σάββατο έχει προγραμματιστεί η απελευθέρωση των διοδίων στον Ευαγγελισμό. Η πλήρης διευκόλυνση των ταξιδιωτών αναμένεται να εφαρμοστεί από την προσεχή Τρίτη.