Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης των μπλόκων σε όλη τη χώρα- «Θα μείνουμε στους δρόμους μέχρι να μας απαντήσει η κυβέρνηση»

Κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία και την κεντρική Ελλάδα
Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση «αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους».
Παράλληλα, αποφασίζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με νέα μπλόκα, όπως προέκυψε από την πανελλαδική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις Σέρρες.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση υποστηρίζει πως από το σύνολο των 27 αιτημάτων των αγροτών, τα 16 έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε θετική τροχιά, εξηγώντας πως άλλα επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν «είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».
Οι αγρότες σε κάθε περίπτωση δεν πείθονται και όπως όλα δείχνουν, έχουν τη στήριξη του κόσμου στον μακρύ αγώνα για τις διεκδικήσεις τους. Επιπλέον, σημειώνεται πως παρόλο που οι αγρότες προτίθενται να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, σκοπεύουν να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών απελευθερώνοντας το οδικό δίκτυο.
Κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία και την κεντρική Ελλάδα
Σχετικά με τον κόμβο της Νίκαιας, οι διαμαρτυρόμενοι διέκοψαν την κυκλοφορία και στους παράπλευρους δρόμους για ένα τρίωρο, με την αστυνομία να προχωρά σε εκτροπές. Ωστόσο, υπήρχε μέριμνα ώστε οχήματα εκτάκτου ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά, να διέρχονται χωρίς εμπόδια.
Στον Πλατύκαμπο και το Αχίλλειο, η παρουσία των γεωργικών ελκυστήρων προκάλεσε την ακινητοποίηση των οχημάτων και τον σχηματισμό ουρών την Παρασκευή. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος της κλιμάκωσης που αποφασίστηκε κεντρικά, ενώ για το Σάββατο έχει προγραμματιστεί η απελευθέρωση των διοδίων στον Ευαγγελισμό. Η πλήρης διευκόλυνση των ταξιδιωτών αναμένεται να εφαρμοστεί από την προσεχή Τρίτη.
Δείτε LIVE τα μπλόκα σε όλη τη χώρα
Στην περιοχή της Θήβας, η εθνική οδός παραμένει αποκλεισμένη στα ύψος του Μαρτίνου και της Ριτσώνας, αν και επιτρέπεται η διέλευση σε λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές και σπουδαστές. Παράλληλα, στην Εύβοια, προγραμματίστηκε το κλείσιμο της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας κατά τις βραδινές ώρες.
Η εθνική οδός στα Μάλγαρα κλειστή και από τα δύο ρεύματα
Στα Μάλγαρα, οι αγρότες άνοιξαν μια λωρίδα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη για να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό χάος, ενώ στη Θέρμη αποφασίστηκε να παραμείνει ανοιχτή η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο για όλη την εορταστική περίοδο. Αντίθετα, στους Ευζώνους η διέλευση έχει διακοπεί εντελώς για κάθε τύπο οχήματος, με εξαίρεση περιπτώσεις που αφορούν ασθενείς ή άτομα με αναπηρία.
Στον Προμαχώνα, οι αγρότες περιόρισαν τον αποκλεισμό των φορτηγών στις τέσσερις ώρες την Παρασκευή, μετά από μια εξαντλητική προηγούμενη ημέρα που οδήγησε σε ακινητοποίηση χιλίων και πλέον βαρέων οχημάτων. Στο Δερβένι, οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν και μια κίνηση συμβολισμού για την Κυριακή, με τη διανομή τοπικών προϊόντων στους οδηγούς που χρησιμοποιούν τις παρακαμπτήριες οδούς.
«Θα μείνουμε στους δρόμους μέχρι να μας απαντήσει η κυβέρνηση»
Στη Σιάτιστα, ξεκίνησε ένας νέος κύκλος διαμαρτυριών με δίωρους αποκλεισμούς της Εγνατίας για τα εμπορικά φορτηγά, ενώ οι αγρότες δηλώνουν: «Θα μείνουμε στους δρόμους μέχρι να μας απαντήσει η κυβέρνηση». Για τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί ένας ολοήμερος αποκλεισμός για τα φορτηγά, ενώ προειδοποιούν για ακόμη πιο σκληρή στάση μετά τις γιορτές. Στο πλευρό των αγροτών στον Φιλώτα βρέθηκαν και οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές ταξί.
Τέλος, στη Σάμο, πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση στο Κοκκάρι με το κλείσιμο της κεντρικής οδικής αρτηρίας του νησιού. Την κινητοποίηση στήριξαν ενεργά τοπικά σωματεία και σύλλογοι, απαιτώντας ουσιαστική ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και βελτίωση των υποδομών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr