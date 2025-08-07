Ναύπακτος: Νεκρός 35χρονος εργάτης που έπεσε από σκαλωσιά

Τραγικό τέλος είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στη Ναύπακτο, όταν 35χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε κατοικία.

Το δυστύχημα συνέβη στην οδό Αθανασιάδη Νόβα, κοντά στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας – αλβανικής καταγωγής, γνωστός στην τοπική κοινωνία με το μικρό του όνομα, Ντίνο – εκτελούσε εργασίες σε σκαλωσιά, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος, χτυπώντας σοβαρά στο κεφάλι.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 35χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ καταθέσεις πρόκειται να ληφθούν από συναδέλφους του θύματος και αυτόπτες μάρτυρες.

