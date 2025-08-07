Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση η 14χρονη από την Κεφαλονιά – Νέα μαγνητική τομογραφία σήμερα

Σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 14χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Η νεαρή ασθενής βρίσκεται υπό πλήρη μηχανική υποστήριξη, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να την παρακολουθεί συνεχώς.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει επιβαρυμένη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει σημειωθεί βελτίωση. Οι γιατροί συνεχίζουν να διερευνούν την αιτία που προκάλεσε την παράλυση των άκρων και τη μετέπειτα αναπνευστική ανεπάρκεια, χωρίς ακόμη να έχουν φτάσει σε σαφή διάγνωση.

Η πρώτη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου δεν εντόπισε ευρήματα που να δικαιολογούν την ξαφνική νευρολογική επιδείνωση, γεγονός που οδήγησε στη λήψη απόφασης για επαναληπτική απεικονιστική εξέταση. Η νέα μαγνητική έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, και αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της υγείας της και την περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση.

Υπενθυμίζεται ότι η 14χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου διασωληνώθηκε. Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στη διακομιδή της στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, όπου συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της.