Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) καλούν όλους τους εργαζόμενους, τους νέους, τους γονείς και κάθε άνθρωπο με διάθεση προσφοράς, σε εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 - 13:00, στον 1ο όροφο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας στην οδό Κολοκοτρώνη.

Οι ανάγκες για αίμα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των γιορτών, είναι αυξημένες για όλους μας, αλλά κυρίως για τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία και για ευάλωτες ομάδες που στηρίζονται καθημερινά στην πολύτιμη αυτή προσφορά για να συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι βαθιά πράξη ανθρωπιάς και συλλογικής προσφοράς, που δεν χωρά φυλετικές, θρησκευτικές, εθνοτικές και άλλες διακρίσεις.

Για εμάς το αίμα πρέπει να αποτελεί σύμβολο ζωής και αλληλεγγύης, όχι να χάνεται στα μέτωπα των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων. Γι’ αυτό και παλεύουμε ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους Ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Η σκέψη και η δράση μας στρέφονται στους λαούς που βιώνουν τις συνέπειες αυτών των ανταγωνισμών, και ιδιαίτερα στον λαό της Παλαιστίνης που πραγματοποιείται όλο αυτό το διάστημα, μια από τις μεγαλύτερες αιματοχυσίες και γενοκτονίες για το μοίρασμα αγορών, πρώτων υλών, Ενέργειας και δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων.

Σε μια εποχή που η κυβέρνηση προωθεί την ιδιωτικοποίηση του αίματος και των παραγώγων του, υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια σε κάθε μορφή εμπορευματοποίησης. Το αίμα δεν είναι εμπόρευμα – είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να προσφέρεται ελεύθερα. Στηρίξτε την προσπάθεια – χαρίστε ζωή σε όσους το έχουν ανάγκη, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας & της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ).